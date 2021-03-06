«هو نفس الشوق».. أنغام تطلق غدًا أحدث أغنياتها

تطلق النجمة أنغام، غدا الأحد، أحدث أغنياتها الجديدة باسم "هو نفس الشوق" في تمام الساعة السابعة مساء، والأغنية من كلمات أسامة مصطفى، ومن ألحان مصطفى العسال، ومن توزيع محمد العشي.وتستعد أنغام لحفلها المنتظر والذي يقام يوم الجمعة 26 مارس المقبل بالمسرح المكشوف بالتجمع الخامس بمصاحبة المايسترو هانى فرحات كأول حفلات الربيع المنتظرة، حيث بدأ الحجز الإلكتروني ومتوقع أن ينتهي خلال الساعات القادمة.وتشهد فئات تذاكر الحفل الجديد تقسيمها إلى عدة فئات هي "600 جنيها و900 و1200 و1500" والـ VIP بـ 1800 جنيها.ومن المقرر أن تقدم أنغام خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها القديمة والجديدة التي يتفاعل معها الجمهور مثل "ياريتك فاهمني، حالة خاصة، أساميك الكتيرة، وبعتلي نظرة، بالإضافة غلى أغنيتها الجديدة.