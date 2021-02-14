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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار مواد البناء اليوم الأحد 14-2-2021

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:45 ص
مواد البناء
مواد البناء
منة سالم
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يرصد لكم موقع «الدستور»، في هذا التقرير، أسعار مواد البناء اليوم الأحد 14-2-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

أسعار مواد البناء اليوم الأحد 14-2-2021

أسعار الحديد اليوم

سجل سعر حديد المصريين، 13 ألفًا و500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 13 ألفًا و700 جنيه، وحديد العتال 13 ألفًا و500 جنيه للطن، وحديد عطية 13 ألفًا و400 جنيه.

وسجل سعر حديد بشاي 13 ألفًا و500 جنيه، وحديد المراكبي 13 ألفًا و300 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 13 ألفًا و300 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 13 ألفًا و300 جنيه للطن، حديد مصر ستيل يسجل 13 ألفًا و300 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم للمستهلك

وشهدت أسعار الأسمنت اليوم استقرارًا ملحوظًا، حيث سجل سعر الطن نحو 820 جنيهًا للمستهلك، فيما سجل سعر أسمنت صنف الممتاز، التابع لشركة لافارج الأكثر انتشارًا، ثباتًا ملحوظًا ليبلغ سعر الطن نحو 820 جنيهًا، مقابل 810 جنيهًا لأسمنت السويس.

وسجلت أسعار أسمنت المسلح نحو 810 جنيهًا للطن، فيما بلغ سعر أسمنت الجيش نحو 800 جنيه للطن للمستهلك، وأخيرًا سجل سعر طن أسمنت حلوان نحو 820 جنيهًا.

أسعار الجبس اليوم

واستقرت أسعار الجبس، حيث سجل جبس العامرية 650 جنيهًا للطن، وجبس الدولية 640 جنيه للطن، وجبس المعمار 690 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 650 جنيهًا للطن، وجبس السويس 580 جنيهًا للطن.

أسعار الرمل اليوم

وسجل سعر الرمل اليوم استقرارًا ملحوظًا، حيث يأتي سعره بين 70-100 جنيه للمتر.

أسعار الطوب

وتتراوح أسعار الطوب، وفقًا لما أعلنته شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، بين 750-950 جنيهًا للألف طوبة.

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