سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الأحد 14-2-2021 فى الأسواق
الأحد 14/فبراير/2021 - 03:23 ص
هبه محمدطباعة
يبحث الكثير من المواطنين في الفترة الأخيرة على محركات الإنترنت وعلى موقع "جوجل" عن أسعار الدواجن في الأسواق، وذلك نظرًا إلى أن سوق الدواجن يشهد تذبذب في الأسعار من فترة لحين، وتعتبر أسعار الدواجن في الفترة الأخيرة مستقرة إلى حدًا كبير، ولكن يبحث الناس عن كل ماهو جديد في بورصة الدواجن، خصوصًا أن الدواجن تعبر من الوجبات الرئيسية في الأطباق المصرية ويعتمد عليها المواطنين أعتمادًا كليًا، نظرًا لأسعارها المناسبة والمتوفرة لدى جميع الفئات.
بورصة الدواجن الرئيسية اليوم في مصر
ويعرض "الدستور" في تقريره اليومي لدى المواطنين المهتمين بأسعار الدواجن كافة التفاصيل والأسعار التي تخص سعر الدواجن اليوم الأحد 14-2-2021 في الأسواق، والتي تشمل (أسعار الفراخ اليوم - أسعار الكتاكيت اليوم - أسعار البط اليوم).
وفي النهاية، سجلت أسعار الدواجن أستقرارًا في الأسعار بالأسواق المصرية، رغم الأزمة التي عانت منها البلاد أزمة فيروس كورونا المستجد.
1 - أسعار الفراخ اليوم الأحدشهدت أسعار الفراخ في الأسواق استقرارًا جيد في الفترة الأخيرة، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء فيما يتراوح نحو 24 - 26 جنيهًا، وشهد سعر الساسو نحو ما يقرب إلى 30 - 31 جنيهًا، وسجل سعر كيلو لحم الأمهات البيضاء نحو ما يقرب إلى حوالي 19 - 21 جنيهات في السوق المصري.
2 - أسعار الكتاكيت اليوم الأحدسجلت أسعار الكتاكيت ثباتًا في الأسعار بالأسواق المصرية، حيث سجل سعر الكتكوت الأبيض فيما يتراوح نحو 6.00 - 6.50 جنيه، وشهد سعر الكتكوت الساسو نحو ما يقرب إلى 5.00 - 5.50 جنيه، وسجلت أسعار الكتاكيت البلدي نحو ما يقرب إلى حوالي 3.00 - 3.25 جنيه في السوق المصري.
3 - أسعار البط اليوم الأحدوشهدت أسعار البط اليوم الأحد استقرارًا في الأسعار بالأسواق المصرية، حيث سجل سعر لحم البط الفرنساوي نحو ما يقرب إلى حوالي بين 24 - 24.50 جنيه، ووصل سعر لحم البط المسكوفي نحو ما يقرب إلى حوالي بين 47 - 47.25 جنيه، وبلغت أسعار لحم البط المولارد نحو ما يقرب إلى حوالي بين 31 - 32.50 جنيه.
وفي النهاية، سجلت أسعار الدواجن أستقرارًا في الأسعار بالأسواق المصرية، رغم الأزمة التي عانت منها البلاد أزمة فيروس كورونا المستجد.
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