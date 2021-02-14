سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الأحد 14-2-2021 فى الأسواق

1 - أسعار الفراخ اليوم الأحد

2 - أسعار الكتاكيت اليوم الأحد

3 - أسعار البط اليوم الأحد





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ويعرض "الدستور" في تقريره اليومي لدى المواطنين المهتمين بأسعار الدواجن كافة التفاصيل والأسعار التي تخص سعر الدواجن اليوم الأحد 14-2-2021 في الأسواق، والتي تشمل (أسعار الفراخ اليوم - أسعار الكتاكيت اليوم - أسعار البط اليوم).شهدت أسعار الفراخ في الأسواق استقرارًا جيد في الفترة الأخيرة، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء فيما يتراوح نحو 24 - 26 جنيهًا، وشهد سعر الساسو نحو ما يقرب إلى 30 - 31 جنيهًا، وسجل سعر كيلو لحم الأمهات البيضاء نحو ما يقرب إلى حوالي 19 - 21 جنيهات في السوق المصري.سجلت أسعار الكتاكيت ثباتًا في الأسعار بالأسواق المصرية، حيث سجل سعر الكتكوت الأبيض فيما يتراوح نحو 6.00 - 6.50 جنيه، وشهد سعر الكتكوت الساسو نحو ما يقرب إلى 5.00 - 5.50 جنيه، وسجلت أسعار الكتاكيت البلدي نحو ما يقرب إلى حوالي 3.00 - 3.25 جنيه في السوق المصري.وشهدت أسعار البط اليوم الأحد استقرارًا في الأسعار بالأسواق المصرية، حيث سجل سعر لحم البط الفرنساوي نحو ما يقرب إلى حوالي بين 24 - 24.50 جنيه، ووصل سعر لحم البط المسكوفي نحو ما يقرب إلى حوالي بين 47 - 47.25 جنيه، وبلغت أسعار لحم البط المولارد نحو ما يقرب إلى حوالي بين 31 - 32.50 جنيه.وفي النهاية، سجلت أسعار الدواجن أستقرارًا في الأسعار بالأسواق المصرية، رغم الأزمة التي عانت منها البلاد أزمة فيروس كورونا المستجد.