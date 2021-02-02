رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإحتياجات الخاصة

( هنا ) حيث قامت وزارة التضاكن الاجتماعي باتخاذ قرار من أجل مساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة. وننشر لكم في " الدستور " رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإحتياجات الخاصة من



كما فعلت الدولة رابط الاستعلام الالكتروني عن كارت الخدمات المتكاملة وذلك حفاظا علي صحة المصريين من مختلف الاعمار ويأتي بشكل اكثر بعد انتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد19-، وايضا تخفيفا العبئ علي المواطنين من الذهاب والاياب للوزارة للاستعلام والتسؤالات على اجوابتهم المختلفة.

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة





1 - زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي من ( ). موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة هناك العديد من الخطوات التي يجب اتباعها في حالة الرغبة في الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة والتي تتمثل فيما يلي:1 - زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي من ( هنا





2 -اختيار الخدمة الخاصة بالاستعلام عن الخدمات المتكاملة للمعاقين.



3 - ادخال الرقم القومي وغيره من البيانات المطلوبة مثل:



- الاسم بالكامل.



- رقم الهاتف.



العنوان بالكامل.



طرق الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

1 - تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط ( هنا ).



2 - اختيار كارت الخدمات.



3 - يقوم المتقدم بكتابة بيانات الراغبين في الاستعلام كاملة:-



- اسم صاحب بطاقة الخدمات المتكاملة.



- يقوم صاحب الخدمة بإدخال الرقم القومي الخاص به المكون من 14 رقما.



- العنوان بالكامل.



4 - ثم يقوم صاحب بطاقة الخدمات المتكاملة بالضغط على زر الاستعلام.





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يبحث الكثير من المواطنين عن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، يأتي البحث المستمر عن الرابط بعد ان أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي بطاقة الخدمات المتكاملة إلكترونيًا، وذلك خوفًا على صحة المواطنين من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد19-، وللحد من انتشار الوباء بين المواطنين، وكان سبب هذه المنصة الإلكترونية تخفيف الازدحام والتكدس في الشوارع والمصالح الحكومية.