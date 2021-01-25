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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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رابط استخراج تصريح سفر إلكتروني مصر 2021 عبر موقع التجنيد

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:05 م
تصريح سفر إلكتروني
تصريح سفر إلكتروني
نعمات مدحت
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تستمر عمليات البحث من جانب المواطنين حول رابط استخراج تصريح سفر إلكتروني مصر 2021 عبر موقع التعبئة والتجنيد، وذلك بالسؤال عنها والاستفسار عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال هذه الفترة، خاصة بعد أن أعلنت وزارة الدفاع المصرية عن إمكانية الاستعلام عن تصاريح السفر، وتصاريح الإعفاء أو أي أمر يتعلق بإدارة التجنيد والتعبئة إلكترونيا.

رابط استخراج تصريح سفر إلكتروني مصر 2021 موقع التجنيد


يمكن للمواطن الذي يرغب في معرفة رابط استخراج تصريح السفر الدخول والتسجيل من خلال هذا الرابط الخاص بإدارة التجنيد والتعبئة المصري من هنا.
بعد تسجيل الدخول إلى موقع التجنيد ستجد خانات تتطلب البيانات الصحيحة الخاصة بالمستعلم.
وبعد ذلك تقوم أيها المواطن بالضغط  على أذونات وتصاريح السفر، ثم بعد ذلك اختار من القائمة نوع التصنيف وهو موقفك من التجنيد سواء كان إعفاء أو ما زلت طالبا، أو قمت بتأدية الخدمة العسكرية، أو خلاف ذلك.

وفي الخطوة التي بعد ذلك، قوم بكتابة وتسجيل الرقم الثلاثي، والرقم العسكري الخاص بك، إضافة إلى كتابة الرقم القومي الخاص بك المكون من 14 رقما من الشمال لليمين.

ثم قوم بتحديد اتجاه السفر إلى الدولة التي ترغب الذهاب إليها، وبعد الانتهاء من إدخال كافة البيانات المتعلقة بالمواطن المستعلم، يقوم بالضغط على استعلام، وأخيرًا سوف يظهر لك نافذة أخرى بها رقم الطلب، يجب الاحتفاظ به.

الأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح السفر الإلكتروني

حددت وزارة الداخلية العديد من المستندات والأوراق المطلوبة والتي يجب توافرها في من يريد استخراج تصريح إلكتروني، حيث لجأت الفترة الأخيرة إلى تقديم العديد من الخدمات بشكل إلكتروني بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي راح ضحته العديد من الأرواح حول العالم، حيث جاءت المستندات كالتالي: 

أصل البطاقة وصورة منها، وأصل شهادة الموقف من التجنيد.، إضافة إلى نموذج طلب رقم 14 مع صورة منه، كما تتضمن الأوراق أيضا طلب مفردات المرتب إن وجد، وأصل مذكرة السفر، وأصل جواز السفر مع صورة منه، وأخيرًا، تأكيد الحجز باسم الشخص وبياناته.

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