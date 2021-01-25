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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

موعد سحب ملفات التطوع في القوات المسلحة ٢٠٢١ وشروط القبول في الجيش

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:29 م
التطوع في القوات
التطوع في القوات المسلحة
عبدالله هشام
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يحرص الكثير من الشباب الحاصلين على الشهادة الإعدادية عن كيفية سحب ملفات التطوع في القوات المسلحة 2021 ومعرفة الأوراق والمستندات المطلوبة وشروط التطوع في الجيش المصري 2021، بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع عن فتح باب القبول لدفعة جديدة من المتطوعين في الجيش المصري من الشباب الحاصلين على شهادة المرحلة الإعدادية وما يعادلها خاصة.

موعد سحب ملفات التطوع بالقوات المسلحة 2021

وحول موعد سحب ملفات التطوع بالقوات المسلحة 2021 أعلن الفريق أول محمد زكى القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، في بيان صحفي نشرته "الدستور" في وقت سابق، أن يوم 27 يناير الجاري هو موعد سحب ملفات التطوع بالقوات المسلحة حيث يستمر التقديم لمدة شهر كامل  على أن يتم غلق باب التقديم في السابع والعشرين من شهر فبراير المقبل.

شروط القبول للتطوع بالجيش المصري

وحول شروط قبول المتقدمين للتطوع الجيش المصري حددت القوات المسلحة، عددًا من الشروط تتمثل في ما يلي:-

-أن يكون المتقدم مصري الجنسية


- ألا يزيد سن المتقدم عن 35 سنة وألا يقل عن 15 سنة


- أن لا يكون المتقدم متزوج على أن يتعهد بعدم الزواج طوال فترة تدريبه


-أن يكون حسن السير والسلوك وحسن السمعة


-أن يكون المتقدم حاصل على مجموع ليس أقل من 65%


-أن يتمكن من اجتياز كافة الاختبارات الطبية


-أن يكون لائقا طبيا وقت التقديم.

الأوراق المطلوبة للتطوع في القوات المسلحة

وعن الأوراق والمستندات المطلوبة لسحب ملفات التطوع في الجيش المصري، حددت القوات المسلحة الأوراق التالية لقبول طلبات التطوع في الدفعة الجديدة وهي:

1-شهادة ميلاد كمبيوتر خاصة بالمتقدم.

2-شهادة المؤهل الدراسي.

3-صورة من صحيفة الحالة الجنائية.

4-8 صور شخصية للمتقدم

5-أن يقدم فيش البصمات جند 1.

6- رخصة قيادة خاصة بالمتقدم إن وجدت.

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