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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

دعم مصر.. كيفية فصل الزوجة من بطاقة التموين

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:36 م
بطاقة التموين
بطاقة التموين
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تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية دائما على تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتوصيل الدعم لمستحقيه، من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت دعم مصر، ومن تلك الخدمات المقدمة هي إضافة أو فصل الزوجة من بطاقة التموين.

وتعد بطاقة التموين من أهم الخدمات التي تهتم بها الأسرة المصرية لما بها من خدمات كثيرة للمواطن مثل شراء الخبز المدعم وتموين المنازل من السلع المختلفة، ويبحث المتزوجون حديثا عن كيفية فصل الزوجة من بطاقة التموين وذلك لعمل البطاقة الخاصة بالأسرة الجديدة وفصل الزوجة من بطاقة اسرتها.


ويقدم الدستور لقراءه كيفية فصل الزوجة من بطاقة التموين من خلال خطوات بسيطة.

دعم مصر.. كيفية فصل الزوجة من بطاقة التموين


1- يجب على المستفيد من الخدمة الدخول على الموقع الإلكتروني دعم مصر أو بوابة مصر الحكومية من هنا www.tamwin.com.eg لتسجيل بيانات صاحب البطاقة.

2- تسجيل رقم المحمول بشرط أن يكون باسمه ورقمه القومي في شركات اتصالات المحمول وليس خط مجهول أو دون بيانات.

3- إدخال الرقم القومي للفرد المراد فصله من البطاقة.

4- عند الدخول إلى شاشة التسجيل يتم إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف.

5- إدخال رقم الهاتف المسجل على البطاقة والضغط على التالي.

6- يتم إدخال المحافظة والإدارة والمكتب المراد النقل إليهم.

7- يتم إدخال رقم التحقق والضغط على إعادة الإرسال

8- بعد تسجيل هذه الخطوات على الموقع الإلكتروني تظهر رسالة تؤكد نجاح فصل أحد أفراد الأسرة.

9- تفعيل هذه البيانات من شركات الكروت الذكية وتفعيلها على السيستم خلال فترة زمنية مدتها 3 أسابيع.

الأوراق المطلوبة لإضافة أفراد جدد على بطاقة التموين 2021


يمكن للراغبين في إضافة أبناؤهم إلى البطاقة التموينية عبر موقع بوابة مصر الرقمية للتموين خدمات إضافة الزوجة تقديم الأوراق التالية:-

صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية

صورة شهادة الرقم القومي للأطفال المراد إضافتها

إيصال مرافق حديث للعقار الذي يقتن فيه صاحب البطاقة التموينية.

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