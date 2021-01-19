دعم مصر.. كيفية فصل الزوجة من بطاقة التموين

الأوراق المطلوبة لإضافة أفراد جدد على بطاقة التموين 2021





يمكن للراغبين في إضافة أبناؤهم إلى البطاقة التموينية عبر موقع بوابة مصر الرقمية للتموين خدمات إضافة الزوجة تقديم الأوراق التالية:-



صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية



صورة شهادة الرقم القومي للأطفال المراد إضافتها



إيصال مرافق حديث للعقار الذي يقتن فيه صاحب البطاقة التموينية.







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