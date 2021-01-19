الأوراق المطلوبة للتقديم على عداد الكهرباء الكودي



وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن طريق الشركة القابضة لكهرباء مصر تلك الأوراق والمستندات وهي:





الأوراق المطلوبة لتركيب عداد الكهرباء الكودي



1- صورة بطاقة شخصية سارية لصاحب العقار أو الوحدة.

2- مستند ملكية العقار أو الوحدة التي يقدم لها طلب التركيب.

3- ايصال سداد أخر ممارسة للوحدة أو العقار المراد تركيب عداد الكهرباء الكودي له.

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن التقديم يتم عن طريق المنصة الالكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء وهي "



ووضعت الشركة مجموعة من التسهيلات الخاصة بالتقديم وتركيب تلك العدادات ومنها الغاء شرط توفير غرفة محولات للمباني التي تزيد مساحتها عن 2000 متر.



كما سمحت الشركة بدفع المقايسات بشكل فردي وليس لكامل العقار المخالف ليسمح للوحدات التي تريد تقنين اوضاعها بتركيب العداد بشكل منفرد، وخاطبت الشركة القابضة شركات التوزيع التسع للسماح بتقسيط قيمة الممارسة للمستهلكين بدون فؤائد للتيسير لتركيب العدادات الكودية.



ويتم محاسبة استهلاك الوحدات والعقارات التي لديها عداد كودي بنفس قيمة محاسبة العدادات في المباني القانونية، ولكن تلك العدادت لاتثبت أي تصالح على العقار المخالف لقانون البناء. 1- صورة بطاقة شخصية سارية لصاحب العقار أو الوحدة.2- مستند ملكية العقار أو الوحدة التي يقدم لها طلب التركيب.3- ايصال سداد أخر ممارسة للوحدة أو العقار المراد تركيب عداد الكهرباء الكودي له.وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن التقديم يتم عن طريق المنصة الالكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء وهي " eservices.eehc.gov.eg ".ووضعت الشركة مجموعة من التسهيلات الخاصة بالتقديم وتركيب تلك العدادات ومنها الغاء شرط توفير غرفة محولات للمباني التي تزيد مساحتها عن 2000 متر.كما سمحت الشركة بدفع المقايسات بشكل فردي وليس لكامل العقار المخالف ليسمح للوحدات التي تريد تقنين اوضاعها بتركيب العداد بشكل منفرد، وخاطبت الشركة القابضة شركات التوزيع التسع للسماح بتقسيط قيمة الممارسة للمستهلكين بدون فؤائد للتيسير لتركيب العدادات الكودية.ويتم محاسبة استهلاك الوحدات والعقارات التي لديها عداد كودي بنفس قيمة محاسبة العدادات في المباني القانونية، ولكن تلك العدادت لاتثبت أي تصالح على العقار المخالف لقانون البناء.





اقرأ ايضا

موقع وزارة التضامن الاجتماعي.. خطوات تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة

وكان مجلس الوزراء وافق في شهر يونيو الماضي على الغاء الممارسة المعمول بها كنظام محاسبة للمباني المخالفة، واستبدالها بتركيب عدادات كودية من خلال العودة مرة أخري بتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016 والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة للمباني والمنشات المخالفة لقانون البناء.

وكان مجلس الوزراء وافق في شهر يونيو الماضي على الغاء الممارسة المعمول بها كنظام محاسبة للمباني المخالفة، واستبدالها بتركيب عدادات كودية من خلال العودة مرة أخري بتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016 والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة للمباني والمنشات المخالفة لقانون البناء.

حددت اللوائح المنظمة للتقديم على تركيب عداد الكهرباء الكودي للمباني العشوائية والمخالفة والتي كان يتم محاسبتها عن طريق "الممارسة "مجموعة من الأوراق والمستندات التي يقدمها الراغب في تركيب عداد الكهرباء الكودي .