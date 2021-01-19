موقع وزارة التضامن الاجتماعي.. خطوات تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي انتهت من المرحلة الأولى والمرحلة الثانية التي تم استخراج أكثر من 2 مليون بطاقة لذوي الاحتياجات الخاصة وفتح المرحلة الثانية مع ضرورة إلتزام المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة بضرورة التسجيل على الموقع وملء البيانات المطلوبة.