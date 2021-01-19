موقع وزارة التضامن الاجتماعي.. خطوات تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة
الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:36 م
هبه محمدطباعة
موقع وزارة التضامن الاجتماعي.. خطوات تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة، تستمر عمليات البحث على محركات الانترنت "جوجل" عن كيفية تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 إلكترونيًا.
وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، رابط التسجيل في بطاقة الخدمات المتكاملة في بيان رسمي لها، حتى يتمكن من يريد الخدمة في التسجيل، حتى يلتزم المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي أطلقتها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على صحة المواطنين من الوباء العالمي الذي يهدد الجميع.
ويعرض لكم " الدستور" كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص خطوات تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي أعلن عنه موقع وزارة التضامن الاجتماعي في بيان رسمي لها، وشروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2021.
2 - اختيار المتقدم سواء كان صاحب الطلب أو من ينوب عنه بطاقة الخدمات المتكاملة 2021.
3 - كتابة البيانات الخاصة بصاحب الطلب من اسم.
4 - رقم التليفون والعنوان.
5 - الرقم القومي لصاحب الطلب.
6 - كتابة السن والحالة وغيرهم.
7 - تحديد نوع الإعاقة ودرجتها.
8 - إرسال كل المستندات التي تبين حالة المريض بالتفصيل.
9 - بعد الانتهاء من كل الإجراءات يستطيع المتقدم الاستعلام عن موعد الكشف أو مراكز التأهيل التابعة له، كما يستطيع من خلال الموقع تحديد موعد الكشف ومعرفة التحاليل المطلوبة منه قبل الذهاب لمركز التأهيل.
1 - أصحاب ضمور العضلات.
2 - بتر متعدد الأطراف.
3 - الشلل الدماغي.
4 - فاقدي السمع.
5 - فاقدي البصر.
6 - طيف التوحد.
7 - الشلل الرباعي.
8 - الإعاقات المتعددة وغيرهم.
ويعرض لكم " الدستور" كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص خطوات تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي أعلن عنه موقع وزارة التضامن الاجتماعي في بيان رسمي لها، وشروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2021.
خطوات تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 20211 - الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي حتى يتمكن المتقدم في التسجل ببطاقة الخدمات المتكاملة 2021 من هنــــــــــــــا.
2 - اختيار المتقدم سواء كان صاحب الطلب أو من ينوب عنه بطاقة الخدمات المتكاملة 2021.
3 - كتابة البيانات الخاصة بصاحب الطلب من اسم.
4 - رقم التليفون والعنوان.
5 - الرقم القومي لصاحب الطلب.
6 - كتابة السن والحالة وغيرهم.
7 - تحديد نوع الإعاقة ودرجتها.
8 - إرسال كل المستندات التي تبين حالة المريض بالتفصيل.
9 - بعد الانتهاء من كل الإجراءات يستطيع المتقدم الاستعلام عن موعد الكشف أو مراكز التأهيل التابعة له، كما يستطيع من خلال الموقع تحديد موعد الكشف ومعرفة التحاليل المطلوبة منه قبل الذهاب لمركز التأهيل.
شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2021
1 - أصحاب ضمور العضلات.
2 - بتر متعدد الأطراف.
3 - الشلل الدماغي.
4 - فاقدي السمع.
5 - فاقدي البصر.
6 - طيف التوحد.
7 - الشلل الرباعي.
8 - الإعاقات المتعددة وغيرهم.