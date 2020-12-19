بعد تصدره التريند.. تصريحات خالد الصاوي المثيرة للجدل

أبرز تصريحات خالد الصاوي في برنامج أبلة فاهيتا

-كنت مشاغبًا في طفولتي، وتم فصلي عندما كنت في الصف الرابع الابتدائي وكان سبب الفصل هو كتابتي لكلمة "كبارية" على اللوحة.





-تعرض لـ"العض" من قِبل الكلاب نحو 5 مرات، موضحًا: "أول كلب عضني عضيته أنا كمان.. عضني عضيته.. كنت صغير أوي، وبعد كده كانت كلها عضات صغيرة أوي".



-قال الصاوي إن أغرب موقف في حياته كان في دبي معلقا:"سافرنا دبي عشان نحضر حفلة، وقبل الحفلة روحنا المطعم وطلبنا رز هندي بالخضار واللحمة، وبعد الأكل طلبنا آيس كريم وقولنا ننام شوية، صحينا على ميعاد طيارة العودة".





وتابع: "إحنا بنحب نرمرم في السفر".



-قال عن تغييره: "اللي غيرني أن في واحد قالي أن دمي تقيل.. بس أنا مش كدا والناس شافت مني جوانب وجوانب، وهنا قررت أني اظهر الجانب الفكاهي من شخصيتي".





-فيما يخص مفاجأة خطوبة الفنانة بشرى، أكد على أن الأمر كان مفاجأة وبشرى لم تكن تعلم الأمر تماما.



-تزوجت في سن متأخر، و زوجتي أصغر مني بكثير، فأنا تزوجت في الوقت اللي ربنا وفقني فيه.





-قال عن خطوباته: " خطبت أول مرة وأنا عندي 21 سنة وتاني مرة كان عندي 23 أو 24 سنة وثالث مرة وأنا عندي 40 سنة". -كشف خالد الصاوي، عن زواجه، قائلا: أنا تزوجت في سن متأخر، وزوجتي أصغر مني بكثير، معقبا: "أنا تزوجت في الوقت اللي ربنا وفقني فيه"، مشيرا ان حياته كانت احسن في الأربعينات.-قال عن خطوباته: " خطبت أول مرة وأنا عندي 21 سنة وتاني مرة كان عندي 23 أو 24 سنة وثالث مرة وأنا عندي 40 سنة".