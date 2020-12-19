بعد تصدره التريند.. تصريحات خالد الصاوي المثيرة للجدل
السبت 19/ديسمبر/2020 - 03:50 م
إيمان ماهرطباعة
تصدر الفنان خالد الصاوي تريند جوجل عقب حلقته في برنامج أبلة فاهيتا بالأمس المذاع على قناة ON.
وترصد"الدستور" في السطور التالية أبرز تصريحات خالد الصاوي، حيث يتحدث خلال اللقاء عن حياته الشخصية والمهنية، وكواليس أبرز أعماله، ومواقف عديدة جمعته بزملائه، كما تحل زوجته مي كُريم ضيفة في إحدى الفقرات لتتحدث عن عاداته في المنزل، وتعاملاته مع أسرته، في حلقة مليئة بالمواقف الكوميدية.
-قال الصاوي إن أغرب موقف في حياته كان في دبي معلقا:"سافرنا دبي عشان نحضر حفلة، وقبل الحفلة روحنا المطعم وطلبنا رز هندي بالخضار واللحمة، وبعد الأكل طلبنا آيس كريم وقولنا ننام شوية، صحينا على ميعاد طيارة العودة".
-قال عن تغييره: "اللي غيرني أن في واحد قالي أن دمي تقيل.. بس أنا مش كدا والناس شافت مني جوانب وجوانب، وهنا قررت أني اظهر الجانب الفكاهي من شخصيتي".
-تزوجت في سن متأخر، و زوجتي أصغر مني بكثير، فأنا تزوجت في الوقت اللي ربنا وفقني فيه.
-قال إنه كان يقفز من صور المدرسة لكي يشاهد للسينما التي هى بجوار المدرسة وأنه كان يستلم بنفسه جوابات الإنذار من المدرسة.
-أكد على أنه أحيانا يكون دمه ثقيل وصوته عالي ما جعله يغير شخصيته.
أبرز تصريحات خالد الصاوي في برنامج أبلة فاهيتا
-كنت مشاغبًا في طفولتي، وتم فصلي عندما كنت في الصف الرابع الابتدائي وكان سبب الفصل هو كتابتي لكلمة "كبارية" على اللوحة.
-تعرض لـ"العض" من قِبل الكلاب نحو 5 مرات، موضحًا: "أول كلب عضني عضيته أنا كمان.. عضني عضيته.. كنت صغير أوي، وبعد كده كانت كلها عضات صغيرة أوي".
-قال الصاوي إن أغرب موقف في حياته كان في دبي معلقا:"سافرنا دبي عشان نحضر حفلة، وقبل الحفلة روحنا المطعم وطلبنا رز هندي بالخضار واللحمة، وبعد الأكل طلبنا آيس كريم وقولنا ننام شوية، صحينا على ميعاد طيارة العودة".
وتابع: "إحنا بنحب نرمرم في السفر".
-قال عن تغييره: "اللي غيرني أن في واحد قالي أن دمي تقيل.. بس أنا مش كدا والناس شافت مني جوانب وجوانب، وهنا قررت أني اظهر الجانب الفكاهي من شخصيتي".
-فيما يخص مفاجأة خطوبة الفنانة بشرى، أكد على أن الأمر كان مفاجأة وبشرى لم تكن تعلم الأمر تماما.
-تزوجت في سن متأخر، و زوجتي أصغر مني بكثير، فأنا تزوجت في الوقت اللي ربنا وفقني فيه.
-كشف خالد الصاوي، عن زواجه، قائلا: أنا تزوجت في سن متأخر، وزوجتي أصغر مني بكثير، معقبا: "أنا تزوجت في الوقت اللي ربنا وفقني فيه"، مشيرا ان حياته كانت احسن في الأربعينات.
-قال عن خطوباته: " خطبت أول مرة وأنا عندي 21 سنة وتاني مرة كان عندي 23 أو 24 سنة وثالث مرة وأنا عندي 40 سنة".
-قال عن خطوباته: " خطبت أول مرة وأنا عندي 21 سنة وتاني مرة كان عندي 23 أو 24 سنة وثالث مرة وأنا عندي 40 سنة".
-قال إنه كان يقفز من صور المدرسة لكي يشاهد للسينما التي هى بجوار المدرسة وأنه كان يستلم بنفسه جوابات الإنذار من المدرسة.
-أكد على أنه أحيانا يكون دمه ثقيل وصوته عالي ما جعله يغير شخصيته.