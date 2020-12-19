«سيلفي مع جثته».. صورة للزوج القتيل تقود عبير بيبرس للجنايات

- الخادمة تكشف تفاصيل جديدة

-صور مع الجثة

حالة من الجدل أثارتها الفنانة الشابة عبير بيبرس عقب كشف عن تفاصيل جديدة في واقعة قتل زوجها والتي حاولت كثيرًا إنكار ارتكابها للجريمة، ليتصدر اسم الفنانة قائمة الأكثر بحثًا عبر محرك البحث الشهير "جوجل" في الساعات الأخيرة، وترصد الـ"دستور" تفاصيل واقعة قتل "بيبرس" لزوجها.كشفت خادمة عبير بيبرس عن مفاجآت جديدة، موضحة أنها تعمل عند المجنى عليه وزوجته قبل وقوع الحادث بشهرين، وأن الزوجة كانت دائمة التشاجر مع «عمرو»، وطالما كانت تنشب بينهما خلافات وكانت تتعتدي عليه بالضرب في بعض الأوقات، ويوم الحادث وقع بينهما خلافا بسبب مصروف المنزل موضحة أن "عبير" طلبت من المجني عليه الحصول على 150 آلف جنية كمصروف شهري، كما أن هناك سبب أخر هوعلاقته بزوجته الأولى مما تسبب أثار غيرة "عبير" ونشبت مشاده كلامية وصلت للتعدي بالضرب بين الطرفين لتقوم المتهمة بقتل زوجها مستخدمة قطعة زجاج.وطلبت عبير من الخادمة التخلص من ملابسها المتطخة بدماء المجني عليه، موضحة أنها وجدت المجني عليه غارقا في دمائه وطلب منها ماء والاستغاثة بالجيران، ورغم ذلك أمرتها المتهمة بالابتعاد عن زوجها والتزام الجلوس في غرفتها وتجميع الزجاج المتناثر ومسح الدماء وإخفاء ملابس المجنى عليه.قررت نيابة البساتين إحالة عبير بيبرس لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل زوجها عقب مواجهة النيابة لها بدليل جديد قلب موازين القضية، وهي صورة تم التقاطها من هاتف محمول المتهمة بتاريخ يوم الحادث 30 مايو الماضى، وكان يظهر فيها المجنى عليه ملقى أرضا على ظهره، ويرتدى "تيشرت لونه أحمر" وتظهر المتهمة في الصورة وهى تخرج لسانها عقب مقتله، وعقب الكشف عن الدليل قررت نيابة البساتين إحالة الممثلة لجنايات القاهرة، بتهمة قتل زوجها عمدا في شقته.