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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

موعد إعلان شروط مبادرة إحلال السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعى

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 07:22 ص
سيارات بالغاز الطبيعى
سيارات بالغاز الطبيعى
عبدالله هشام
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أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن موعد إعلان شروط مبادرة إحلال السيارات القديمة وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي خلال النصف الثاني من شهر يناير 2021 المقبل، موضحة أن مبادرة إحلال السيارات القديمة تعمل على محورين، الأول للسيارات التي تعدى عمرها عن 20 عامًا، والمحور الثاني بالنسبة لتشغيل السيارات التي عمرها أقل من 20 عامًا، وأنظمة السداد المطولة التي تصل إلى 10 سنوات.

مبادرة إحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز

وقالت وزير التجارة والصناعة، في تصريحات صحفية، خلال حديثها مع الإعلامية لميس الحديدي في مداخلة تليفونية لبرنامج كلمة أخيرة، عبر فضائية "ON"، إن مبادرة إحلال السيارات القديمة وتحويل السيارات للعمل بالغاز يتقدم حافزًا مقابل التحويل للغاز.

وأضافت أن قيمة الحافز المقدم لصاحب السيارة لن يكون ثابتًا حيث سيتفاوت وفقًا لكل سيارة، موضحة أنه سيسمي الحافز الأخضر، بعد أن وجه الرئيس بعد الفتاح السيسي بضم السيارات الملاكي لمباردة إحلال السيارات للعمل بالغاز.

شروط إحلال السيارات للعمل بالغاز

وأكدت جامع أن إعلان شروط وضوابط إحلال السيارات سيتم خلال النصف الثاني من شهر يناير 2021، مشيرة إلى وزارة التجارة والصناعة قد وقعت عقوداً مع عدة شركات من أجل توفير المنتج ومحاولة استقطاب الشركات العالمية.

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن تحويل السيارات للعمل بالغاز يوفر 50% من تكلفة تشغيلها مقارنة بالبنزين، موضحة أن  مباردة إحلال السيارات تستهدف حاليًا 70 ألف سيارة من بينها سيارات أجرة وسيارات ملاكي، فيما تستهدف المرحلة الثانية ستكون حوالي 90 ألف سيارة وكذلك المرحلة الثالثة ستشمل 90 ألف سيارة.

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