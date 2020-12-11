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اقتصاد

حوافز مجزية.. التفاصيل الكاملة لـ«برنامج تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى»

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 03:33 م
جريدة الدستور
سيد ابراهيم
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كشف مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، أنه تم التنسيق مع شركتي «غازتك» و«كارجاس» لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، على التوسع في إنشاء محطات وقود غاز متكاملة فى جميع المحافظات والمدن والطرق السريعة، حسب توجيهات القيادة السياسية.

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ«الدستور»، أنه تم التنبيه على شركات قطاع البترول المعنية بسرعة تنفيذ خطة الدولة في إنشاء محطات وقود لاستيعاب عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي، مع إعطاء حوافز مشجعة للمواطنين الراغبين فى تحويل سياراتهم بجميع أنواعها، وخاصة السيارات الأجرة والميكروباص.

وأشار المصدر، إلى أنه يتم التعاون حاليًا بشكل مستمر مع وزارة التجارة والصناعة، بشأن الخطوات التنفيذية المحفزة لاستغلال فائض الغاز من الحقول المصرية فى تعظيم القيمة المضافة وتحويل السيارات للعمل بالغاز النظام المزدوج، بدلًا من البنزين والسولار، ما يوفر على الدولة ملايين الدولارات شهريًا من عملية استيراد المنتجات البترولية، لافتًا إلى أنه سيتم تقديم حوافز مجزية جديدة للمواطنين الراغبين فى عملية التحويل، ومنها حوافز نقدية مع مد فترة التقسيط إلى أطول فترة ممكنة ودون مقدم.

وحسب خطة البترول؛ سيوفر المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي عائدًا سنويًا على الدولة من الوفر فى استيراد بنزين (80) نحو 9 مليارات جنيه سنويًا، والعائد للمواطنين سنويًا نحو 100 مليون جنيه، لمالك السيارة الأجرة 15 ألف جنيه سنويًا، لمالك السيارة الميكروباص 40 ألف جنيه، لمالك سيارة الميني باص 50 ألف جنيه».

كما تعمل وزارة الصناعة على تنفيذ خطة تخريد السيارات الأجرة العاملة بالسولار، والتى مضى على تصنيعها أكثر من 20 عامًا مع توفير التمويل اللازم لتعويض أصحاب هذه السيارات بأخرى بديلة تعمل بالغاز الطبيعى والبنزين، وذلك من خلال الحوافز والتسهيلات التى ستقدم لأصحاب السيارات الأجرة التى سيتم تخريدها طبقًا لهذا البرنامج.

وتعمل وزارة البترول على إنشاء نحو 260 محطة تعمل بالغاز الطبيعى على مدار 5 سنوات.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد اجتمع مساء أمس الخميس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والذى تناول الاجتماع استعراض الخطوات التنفيذية "للبرنامج القومى لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وتقديم حوافز نقدية للمواطنين".

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