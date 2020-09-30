كيف تستعد وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد في ظل «كورونا»

«تعدد مصادر وزارة التربية والتعليم

القنوات التعليمية لجميع المراحل الدراسية

آليات الحضور في العام الدراسي الجديد 2021 وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فإن الحضور في المدرسة.. خمسة أو ستة أيام كما هو معتاد في الأعوام السابقة في حال تحقيق التباعد الاجتماعي، أما إذا تعذر ذلك يكون الحد الأدنى للحضور يومان أسبوعيًا بالنسبة للصفوف من الرابع الابتدائي إلى الصف الثالث الإعدادي، أما بالنسبة للصفوف من رياض الأطفال وحتى الثالث الابتدائي لا تقل أيام الحضور عن أربعة أيام أسبوعيًا في المدارس التي تعمل فترة واحدة ولو تطلب الأمر لتوفير المسافات الآمنة في التباعد- المنصوص عليها يتم تشغيل المدرسة فترتين وتكون أيام الحضور ثلاثة أيام أسبوعيًا، تكون خطة توزيع المنهج لكل مادة دراسية للفصل الدراسي الأول على مدار (14) أسبوع وفق الخريطة الزمنية المعتمدة، بالإضافة إلى أن تكون الحصص المخصصة بالمدارس هي تطبيق ومناقشة وتقييم لما تم شرحه عن طريق القنوات التعليمية للمواد الأساسية، وكذلك شرح لبقية المواد الدراسية والأنشطة التي لا يتم بثها عبر القنوات التعليمية.



«قرارات هامة في العام الدراسي الجديد 2021 أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن عدة قرارات هامة خلال العام الدراسي المقبل وترصد الدستور أبرزها



- بالنسبة للصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائي (المدارس الفترة الواحدة).. يتم تخصيص عدد (6) حصص لكل من "اللغة العربية، ومنهج Connect المتعدد"، و(4) حصص للمواد "الرياضيات، واللغة الإنجليزية"، و(حصتان) للأنشطة المتنوعة، و(حصة واحدة) لكل من "التربية الدينية والتوكاتسو والتربية الرياضية".



- بالنسبة للصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائي (المدارس ذات الفترتين).. يتم تخصيص (4) حصص لكل من "اللغة العربية، والرياضيات، ومنهج Connect المتعدد"، و(3) حصص لـ"اللغة الإنجليزية"، وحصة واحدة لكل من "الأنشطة المتنوعة، والتربية الدينية، والتوكاتسو، والتربية الرياضية".



- الصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائي.. يتم تخصيص (حصتين) لكل من "اللغة العربية، الرياضيات"، وحصة واحدة لكل من مواد "اللغة الإنجليزية، العلوم، الدراسات الاجتماعية، التربية الدينية، والمستوى الرفيع، والتربية الرياضية، والتربية الفنية"، وحصة واحدة بالتبادل بين "مادة اللغة الأجنبية الثانية، والأنشطة".





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الصفوف من الأول إلى الصف الثالث الإعدادي.. سيكون هناك (حصتين) لكل من "اللغة العربية، الرياضيات"، وحصة واحدة لكل من مواد "اللغة الإنجليزية، العلوم، الدراسات الاجتماعية، التربية الدينية، المستوى الرفيع والحاسب الآلي والتربية الفنية"، وحصة واحدة بالتبادل بين مادة اللغة الأجنبية الثانية والأنشطة.

- يتولى مدير المدرسة إعداد الجدول المدرسي وفق واقع مدرسته مما سبق عرضه.

- يتولى مدير المدرسة إعداد الجدول المدرسي وفق واقع مدرسته مما سبق عرضه.

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى بدء العام الدراسي الجديد الموافق 17 أكتوبر، وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الوزارة مستعدة للعام الدراسي الجديد وتنفيذ كل الاجراءات الاحترازية والوقائية، وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخطة كاملة وترصد الدستور أبرز المعلومات عنها.تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى هذا العام فى ظل انتشار فيروس كورونا إلى تعدد المصادر منها المنصات الإلكترونية والقنوات التعليمية، بالإضافة إلى بنك المعرفة، دون التأثير على المنهج المقرر من خلال تشغيل المدارس فترة واحدة أو فترتين طبقًا لكثافة المدرسة مع ضرورة التأكيد على أن لا تقل المسافة البينية بين الطلاب داخل الفصول عن متر على الأقل.ستكون شريكًا أساسيًا في شرح جميع دروس المناهج المقررة بداية من الصف الرابع الابتدائي، وحتى الصف الثالث الإعدادي من خلال مواعيد منتظمة بواقع حلقة إسبوعيًا لكل مادة على مدار 14 أسبوعًا وهي الفترة المخصصة للفصل الدراسي الأول، تشكل الحلقات التلفزيونية بالإضافة إلى الحصص المدرسية ما يكافئ إجمالي الحصص المقررة وفق خطة المنهج المحددة.