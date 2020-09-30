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الأربعاء 30 سبتمبر 2020 الموافق 13 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء 30-9-2020

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 07:58 ص
الطقس
الطقس
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يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل درجات الحرارة وحالة الطقس قبل الخروج من المنزل لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء 30-9-2020

وننشر في "الدستور" تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الأربعاء 30-9-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.

ويشهد اليوم الأربعاء، طقًسا حارًا نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة، لطيفًا ليلًا على القاهرة والوجه البحري، مائل للحرارة نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية، لطيف ليلًا على السواحل الشمالية.

ويسود طقس شديد الحرارة نهارًا على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، معتدل ليلًا على جنوب سيناء، كما يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة، لطيف ليلًا على الشمال، معتدل على الجنوب. 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 30-9-2020

القاهرة 34- 24
الإسكندرية 31- 23
وادي النطرون 34- 23
طنطا 34- 23
شبين الكوم 34- 24
دمنهور 32- 24
بلطيم 33- 24
مطروح 29- 21
السلوم 30- 24
سيوة 36- 23
بورسعيد 31- 26
دمياط 30- 25
الزقازيق 34- 24
المنصورة 34- 23
الإسماعيلية 36- 23
السويس 35- 24
العريش 33- 24
رفح 32- 24
رأس سدر 36- 25
نخل 35- 19
نويبع 36- 28
طابا 34- 27
كاترين 31- 17
الطور 35- 26
شرم الشيخ 37- 29
الغردقة 38- 28
مرسى علم 37- 28
الفيوم 36- 24
بني سويف 36- 25
المنيا 37- 25
أسيوط 38- 25
سوهاج 38- 24
قنا 39- 25
الأقصر 40- 24
أسوان 42- 27
ادفو 41- 27
أبوسمبل 42- 26
الوادي الجديد 41- 26
شلاتين 39- 27
أبورماد 38- 28
حلايب 34- 27
رأس حدربة 36- 28.

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