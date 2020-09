ترددات القنوات التعليمية وروابط المنصات

نقدم لكم بالخطوات طريقة تثبيت القنوات التعليمية على الرسيفير وروابط المنصات التعليمية ومصادر التعلم الإلكترونية:



تردد قناة مصر التعليمية 2020 نقدم لكم بالخطوات طريقة تثبيت القنوات التعليمية على الرسيفير وروابط المنصات التعليمية ومصادر التعلم الإلكترونية:

معدل الترميز: 27500



التردد: 11747



القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات



الاستقطاب: رأسي V.



معامل تصحيح الخطأ: 56.



اسم القناة على الرسيفر: EDU 1



تردد 11747 رأسي:



خاص بالتعليم الفني الزراعي، والصناعي، والتجاري، والمرحلة الثانوية



القناة التعليمية المصرية 1 معدل الترميز: 27500



التردد: 11757



القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات



الاستقطاب: أفقي H.



معامل تصحيح الخطأ: 56.



اسم القناة على الرسيفر: EDU 1



تردد 11757 أفقي:



التردد الاحتياطي للقناة التعليمية الخاصة بالمرحلة الثانوية، والدبلومات الفنية، والأزهرية.



تردد قناة مصر التعليمية مباشر معدل الترميز: 27500



التردد: 12380



القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات



الاستقطاب: أفقي H.



معامل تصحيح الخطأ: 56.



اسم القناة على الرسيفر: EDU 2



تردد 12380 أفقي: القناة خاصة بالتعليم الابتدائي وحتى الشهادة الإعدادية



تردد قناة عين التعليمية على النايل سات 2020 التردد: 11564.



القطبية: عمودي.



معامل تصحيح الخطأ 5\6.



معامل الترميز 2500.



عبر الترددات السابق ذكرها يمكنك متابعة جميع البرامج التعليمية، لجميع المراحل التعليمية المختلفة، بداية من الابتدائية، والإعدادية، وحتى الثانوية، فضلًا عن التعليم الأزهري، والدبلومات الفنية، وذلك حرصًا من الحكومة المصرية، ووزارة التربية والتعليم، فضلًا عن الهيئة الوطنية للإعلام، على مستقبل أبنائنا الطلبة، ومستواهم التعليمي في ظل الظروف المستجدة على العالم أجمع.



أما إن كنت لا تعرف طريقة استقبال القناة على الرسيفر اتبع الخطوات التالية.



ترددات القنوات التعليمية 2020



تردد جميع قنوات مصر التعليمية 2020 تبدأ البرامج التعليمية في بثها المباشر في تمام الساعة 9:30 صباحًا



تبدأ الإعادة في تمام الساعة 06:00 مساءًا وحتى 02:00 صباحًا



وكذلك تستمر الإعادة إلى الساعة 09:00 صباحًا



كيفية استقبال القنوات على الرسيفر ؟





اضغط على زر Menu – القائمة.



سيظهر لك الآن على الشاشة خيارات – Options.



اختر تثبيت – Installation.



الآن اختر تثبيت يدوي – Manual Installation.



قم باختيار القمر Nile sat Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.



قم بإدخال التردد السابق ذكره.



اختر القطبية (رأسي V أفقي H).



قم بإدخال معدل الترميز (27500).



اضغط Ok بواسطة ريموت الريسيفر.



قم بعمل حفظ – Save.



الآن ستظهر القناة بشكل تلقائي على الرسيفر الخاص بك، ويمكنك متابعتها على مدار 24 ساعة بدون توقف، أما في حالة وجدت التردد لا يعمل، على الفور قم باختيار تردد آخر من الترددات السابق ذكرها في المقال، وسوف يتم تشغيل برامج هذه القنوات بشكل تدريجي إلى أن يتم تفعيلها بصورة نهائية تناسب جميع الطلاب في مختلف المراحل.



رابط تسجيل تنسيق الدبلومات الفنية 2020 نظام 3 سنوات صناعى

أما فيما يخص مواعيد البرامج التعليمية؟

سيتم الإعلان عنها أولًا بأول



وفي نفس السياق المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم



1- القنوات التعليمية الفضائية على التلفاز.



2- منصة البث المباشر.



3- منصة ذاكر.



4- ادمودو.



5- قناة وزارة التربية والتعليم على يوتيوب.



6- مكتبة الدروس الالكترونية ( باشتراك رمزي ).



7- مكتبة.

E-books library - كتب PDF - " سيتم اتاحة الرابط قريبًا "



8- مكتبة

E-books library Plus - كتب تفاعلية بالصوت والحركة ( باشتراك رمزي) " سيتم اتاحة الرابط قريبًا "



9- إسأل معلم (( برنامج وتطبيق كالشات يسأل الطالب سؤال ويتم الرد عليه من الموجودين )) - متاح فقط من 3 إعدادي إلى 3 ث هذا العام.



10- بنك المعرفة المصري - منصة إدارة التعلم.



رابط منصة ادمودو وتسجيل الطلاب لأول مرة.



رابط تسجيل ولي الأمر على نفس المنصة



موقع الوزارة



رابط lms



بنك المعرفة



بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط العام الدراسي 2021 الجديد، واعتماد دراسة المواد الأساسية (المواد داخل المجموع)، من خلال شرحها بالقنوات التعليمية، بدءًا من يوم ١٥ أكتوبر ٢٠٢٠.