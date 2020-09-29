رابط تسجيل تنسيق الدبلومات الفنية 2020 نظام 3 سنوات صناعى





- يقوم طلاب الدبلومات الفنية 2020 نظام 3 سنوات صناعى بالدخول على الرابط الإلكترونى الرسمى للتنسيق السالف ذكره.



- يقوم طلاب النظام الصناعى 3 سنوات باختيار تنسيق الشهادات الفنية.



- يقوم الطلاب باختيار التسجيل لاختبار القدرات.



- يتم بإدخال الرقم السري ورقم الجلوس.



- وبعد ذلك يظهر بيان تأكيدي للطلاب يظهر فيه رقم الجلوس واسم الطالب، وفي حالة تطابقهما يتم اختيار نعم.



- ثم يظهر للطلاب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب أو الطالبة، للكليات وأماكن أداء الاختبارات والمواعيد المحددة.



- يختار الطالب أو الطالبة نوع القدرات، بعدها سيتم تحديد الموعد لإجراء الاختبار.



- بعد الانتهاء من حجز موعد اختبار القدرات يجب على الطالب طباعة إيصال يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات.



مزايا خدمة التنسيق الإلكترونى



- التيسير علي أولياء أمور الطلاب بدلًا من السفر من محافظة إلى أخرى لتقديم الأوراق.



- يقوم الطالب أو الطالبة بتسجيل رغباتهم بانفسهم ويمكنهم مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات.



- يمكن للطالب أو الطالبة تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق حتى إغلاق الموقع.



- يمكن لطالب تنسيق الدبلومات الفنية 2020 نظام 3 سنوات صناعى من الحصول على نتيجة ترشيحه من موقع التنسيق على الإنترنت فور إعلان النتائج. يبحث طلاب خريجى الدبلومات الفنية 2020 نظام 3 سنوات صناعى عن كيفية تسجيل الرغبات على الموقع الإلكترونى الرسمى للتنسيق، حيث يقدم «الدستور» رابط تسجيل تنسيق الدبلومات الفنية 2020 وهو https:tansik.egypt.gov.egapplication ، ولتسجيل طلاب خريجى الدبلومات الفنية 2020 نظام ثلاث سنوات صناعى، اتباع الخطوات التالية:- يقوم طلاب الدبلومات الفنية 2020 نظام 3 سنوات صناعى بالدخول على الرابط الإلكترونى الرسمى للتنسيق السالف ذكره.- يقوم طلاب النظام الصناعى 3 سنوات باختيار تنسيق الشهادات الفنية.- يقوم الطلاب باختيار التسجيل لاختبار القدرات.- يتم بإدخال الرقم السري ورقم الجلوس.- وبعد ذلك يظهر بيان تأكيدي للطلاب يظهر فيه رقم الجلوس واسم الطالب، وفي حالة تطابقهما يتم اختيار نعم.- ثم يظهر للطلاب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب أو الطالبة، للكليات وأماكن أداء الاختبارات والمواعيد المحددة.- يختار الطالب أو الطالبة نوع القدرات، بعدها سيتم تحديد الموعد لإجراء الاختبار.- بعد الانتهاء من حجز موعد اختبار القدرات يجب على الطالب طباعة إيصال يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات.مزايا خدمة التنسيق الإلكترونى- التيسير علي أولياء أمور الطلاب بدلًا من السفر من محافظة إلى أخرى لتقديم الأوراق.- يقوم الطالب أو الطالبة بتسجيل رغباتهم بانفسهم ويمكنهم مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات.- يمكن للطالب أو الطالبة تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق حتى إغلاق الموقع.- يمكن لطالبمن الحصول على نتيجة ترشيحه من موقع التنسيق على الإنترنت فور إعلان النتائج.





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يبحث الطلاب عن رابط تسجيلوكيفية التسجيل على الموقع الإلكترونى الرسمى للتنسيق الذى يوفر لطلاب الدبلومات الفنية "التجاري والزراعي والصناعي والسياحة والفنادق"، تسجيل الرغبات بهدف اختيار الكليات والمعاهد، حيث حددت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تلقى أوراق التنسيق من الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية بداية من غدًا الأربعاء الموافق 30 سبتمبر حتى يوم الإربعاء الموافق 7 أكتوبر المقبل، من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى للتنسيق.