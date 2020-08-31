تسجيل قراءه الغاز المنزلي عبر موقع بتروتريد وطرق سداد الفاتورة

موعد تسجيل قراءة الغاز المنزلي شهر سبتمبر 2020

رابط بتروتريد لـ تسجيل قراءة عداد الغاز إلكترونيا

موعد انتهاء فترة تسجيل قراءة عداد الغاز إلكترونيا .

طرق تسجيل قراءة عداد الغاز إلكترونيا

طرق سداد فواتير الغاز إلكترونيا على موقع petrotrade





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وأكدت الشركة أنه يمكن من خلال أي فرع من فروعها تسجيل القراءات ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.