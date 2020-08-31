تسجيل قراءه الغاز المنزلي عبر موقع بتروتريد وطرق سداد الفاتورة
الإثنين 31/أغسطس/2020 - 02:03 م
يبحث المواطن المصري، خلال اليوم الاثنين، عن رابط بتروتريد "petrotrade"، وطرق تسجيل قراءة الغاز المنزلي إلكترونيا الخاص بمعدلات الاستهلاك الشهرية بعدادات الغاز المنزلية، وتسديد فاتورة شهر أغسطس 2020.
أعلنت شركة بتروتريد أن تسجيل قراءة الغاز المنزلي مدته 14 يوما من بداية الشهر، والتي تبدأ مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، من خلال المواقع الإلكترونية وتطبيقات الموبايل لكل شركة حسب المنطقة.
وطبقت شركة بتروتريد لخدمات الغاز والبترول، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، وطبقت من جانب شركات الغاز خاصة بعد تخفيض عدد العمالة والمحصلين، وفقًا لالتزام شركات البترول بتنفيذ تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (19-COVID)، ولسلامة المواطنين بالمنازل.
رصدت "الدستور" خطوات المطلوبة لتسجيل بيانات العداد والاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعى وسدادها إلكترونيا، وذلك عن طريق استخدام موقع الشركة لتسجيل القراءة.
أكدت شركة الخدمات البترولية "بتروتريد" إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، أن 15 سبتمبر 2020، هو آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي.
ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات قطاع البترول، بتشديد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، واستدامة توفير وتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين، تم إطلاق 12 وسيلة لإبلاغ قراءة عداد الغاز المنزلية، وكذلك تسديد الفواتير فى ظل عدم دخول المحصلين المنازل لحين انتهاء أزمة كورونا.
- دخول العميل على موقع الغاز الطبيعي بتروتريد.. من هنـــــــــــــــا
- الضغط على تسجيل قراءة العداد.
- يجب تحديد المحافظة التابع لها عداد الغاز، واختيار المنطقة.
- ادخل البيانات الخاصة بالعميل والموجودة في وصل الغاز (فرعي، شقة، قطاع، بلوك، عمارة).
- كتابة الأرقام الموجودة في المربع الأسود الموجود في وصل الغاز.
- الضغط على إرسال القراءة. من خلال الرقم المختصر 1122 من أي موبايل.
أو من خلال خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 ومن أي خط أرضي على 09000727.
1- عن طريق تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي وتطبيق محفظة بنك مصر.
2 - من خلال تطبيق موبايل ماي فوري.
3 - بواسطة تطبيق موبايل جوميا.
4 - من خلال مكاتب البريد.
5 - من خلال كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية ( فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن).
وأكدت الشركة أنه يمكن من خلال أي فرع من فروعها تسجيل القراءات ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.
موعد تسجيل قراءة الغاز المنزلي شهر سبتمبر 2020
أعلنت شركة بتروتريد أن تسجيل قراءة الغاز المنزلي مدته 14 يوما من بداية الشهر، والتي تبدأ مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، من خلال المواقع الإلكترونية وتطبيقات الموبايل لكل شركة حسب المنطقة.
وطبقت شركة بتروتريد لخدمات الغاز والبترول، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، وطبقت من جانب شركات الغاز خاصة بعد تخفيض عدد العمالة والمحصلين، وفقًا لالتزام شركات البترول بتنفيذ تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (19-COVID)، ولسلامة المواطنين بالمنازل.
رابط بتروتريد لـ تسجيل قراءة عداد الغاز إلكترونيا
رصدت "الدستور" خطوات المطلوبة لتسجيل بيانات العداد والاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعى وسدادها إلكترونيا، وذلك عن طريق استخدام موقع الشركة لتسجيل القراءة.
موعد انتهاء فترة تسجيل قراءة عداد الغاز إلكترونيا.
أكدت شركة الخدمات البترولية "بتروتريد" إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، أن 15 سبتمبر 2020، هو آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي.
ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات قطاع البترول، بتشديد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، واستدامة توفير وتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين، تم إطلاق 12 وسيلة لإبلاغ قراءة عداد الغاز المنزلية، وكذلك تسديد الفواتير فى ظل عدم دخول المحصلين المنازل لحين انتهاء أزمة كورونا.
طرق تسجيل قراءة عداد الغاز إلكترونيا
- دخول العميل على موقع الغاز الطبيعي بتروتريد.. من هنـــــــــــــــا
- الضغط على تسجيل قراءة العداد.
- يجب تحديد المحافظة التابع لها عداد الغاز، واختيار المنطقة.
- ادخل البيانات الخاصة بالعميل والموجودة في وصل الغاز (فرعي، شقة، قطاع، بلوك، عمارة).
- كتابة الأرقام الموجودة في المربع الأسود الموجود في وصل الغاز.
- الضغط على إرسال القراءة. من خلال الرقم المختصر 1122 من أي موبايل.
أو من خلال خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 ومن أي خط أرضي على 09000727.
طرق سداد فواتير الغاز إلكترونيا على موقع petrotrade
1- عن طريق تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي وتطبيق محفظة بنك مصر.
2 - من خلال تطبيق موبايل ماي فوري.
3 - بواسطة تطبيق موبايل جوميا.
4 - من خلال مكاتب البريد.
5 - من خلال كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية ( فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن).
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وأكدت الشركة أنه يمكن من خلال أي فرع من فروعها تسجيل القراءات ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.