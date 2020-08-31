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الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي مستعجل

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 02:01 م
بطاقة الرقم القومي
بطاقة الرقم القومي
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يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي، والتي تنتهي كل 7 سنوات، أو عند تغير بيانات الشخص، وإلا يتعرض للغرامة، لكن البعض يعاني من مشكلة الانتظار، حيث إن استخراج بطاقة الرقم القومي يستغرق ما بين 15 يوم، وفي حالة الاستعجال من 3 أيام.

ويوفر الدستور لقراءه كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي خلال ساعتين، وذلك خلال التقرير التالي:

كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي مستعجل


يقدم السجل المدني إمكانية استخراج بطاقة الرقم القومي خلال ساعتين فقط، بشراء استمارة VIP، وهي مرتفعة السعر قليلًا حيث يصل سعرها إلى 170 جنيها للاستمارة، ويمكن الحصول على البطاقة خلال أقل من ساعتين.

المستندات المطلوبة لـ تجديد بطاقة الرقم القومي.


استمارة الحصول على بطاقة الرقم القومي (سواء العادية 45 جنيهًا، المستعجلة 120 جنيهًا، الـ VIP بـ 170 جنيهًا)

بطاقة تحقيق شخصية جواز سفر لاثبات شخصية المواطن.

صورة شهادة ميلاد إلكترونية (ضوئية)

وثيقة الزواج أو البطاقة العائلية بالنسبة للزوجات فقط.

اعتماد المهنة من النقابة المختصة لأصحاب المهن النقابية.

صورة ضوئية من المؤهل الدراسي، "يطلع الموظف على الأصلي" لاثبات المؤهل الدراسي.

في حالة طلب تغيير محل الإقامة، فيجب أن يكون بموجب عقد موثق في الشهر العقاري، أو إيصال غاز أو تليفون.

كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي العادية


1- الذهاب إلى فرع السجل المدني الأقرب لسكنك.
2- اطلب استمارة بطاقة الرقم القومي.
3- تقوم بملئ البيانات الشخصية لك ومؤهلك وعنوانك ومحل إقامتك.
4- تقوم باختيار تجديد أو بدل فاقد.
5- تقدم الاستمارة وتقوم بالتصوير وتنتظر موعد استلام البطاقة الجديد الذي سوف يحدد لك.

تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيا 


الذهاب لموقع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية المصرية عبر هذا الرابط: من هنـــــــــا

اختيار رقم قومي من خلال العديد من الاختيارات التي ستظهر لك.

تحديد نوع الوثيقة سواء تجديد البيانات الشخصية أو الحالة الاجتماعية أو بدل فاقد أو بدل تالف.

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إدخال البيانات مثل الاسم رباعي واسم الأم ونوع الوظيفة والمؤهل، ربة منزل او بالمعاش ورقم الهاتف والعنوان بالتفصيل والبريد الالكتروني.

قم بإنشاء حساب جديد في خلال دقائق بإدخال بعض المعلومات وانتظر رسالة التأكيد.

اختيار نظام الدفع إما عند الاستلام أو الدفع الإلكتروني، ويفضل اختيار الدفع عند الاستلام.

خلال 72 ساعة يمكنك الحصول على البطاقة.

ثم تقوم بتسديد قيمة الاستمارة وكذلك قيمة التوصيل، ويمكن الدفع ببطاقة الائتمان.

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