تنسيق الكليات.. الحد الأدنى للمرحلة الثانية 2020

٣٨

١

درجة.





وأكد وزير التعليم العالي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الأحد، لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولي من التنسيق، أن هناك أماكن شاغرة في الطب البيطري والعلوم والزراعة والهندسة والحاسبات والمعلومات.



أعلن الدكتور خالد عبدالغفّار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء أعمال المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة، يوم الثلاثاء الموافق ١ سبتمبر، حتى مساء السبت الموافق 5 سبتمبر، ولمدة 5 أيام.على أن يكون الحد الأدنى للمرحلة الثانية، على النحو التالي:أولًا: الشعب العلمية: ٣١٧ درجة لكلا الشعبتين «علوم ورياضة» بنسبة ٧٧.٤٠%، وذلك لنحو 194448 طالبًا.ثانيًا: الشعبة الأدبية: 278 درجة، بنسبة 67.80%، وذلك لنحو 60064 طالبًا.حيث جاء الحد الأدني لكليات الطب كالأتي: طب البشري عند 404 درجة بنسبة 98.53%، وكليات طب الأسنان 98.41% والصيدلة 98% والعلاج الطبيعي 97.9%.كما جاء الحد الأدنى لكليات الشعبة الأدبية كالآتي: اقتصاد علوم سياسية ٥.٣٩٤ درجة بنسبة ٩٦.١٢٪، والألسن ٣٩٠.٥ بنسبة ٩٥.٥٪، والإعلام ٣٨٨ درجة، الآثار