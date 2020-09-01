تفاصيل الاستعلام عن صرف العلاوات الخمس





- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2011 سوف يحصل على زيادة قدرها 160 جنيها.- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2012 سوف يحصل على زيادة قدرها 160 جنيها.- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2013 سوف يحصل على زيادة قدرها 120 جنيها.- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2014 و2015 يحصل على زيادة قدرها 120 جنيها.