تفاصيل الاستعلام عن صرف العلاوات الخمس
الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:27 ص
أموال المعاشات قبلة الحياة للمتقاعدين، ويدخل السرور إلى قلبهم حين تعلن الحكومة الزيادة أو علاوة في المعاشات، حيث وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر حالات أصحاب المعاشات المستفيدة من أحكام القانون رقم 25 لسنة 2020 بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءا من 1-7-2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش.
ويبحث الكثير من أصحاب المعاشات ومستحقيها عن كيفية معرفة حساب العلاوات الخمس للمعاشات 2020، ويوفر الدستور لقراءه الخطوات البسيطة للاستعلام عن صرف العلاوات الخمس.
لمعرفة استحقاق المستفيدين للعلاوات من عدمه سيتم عمل استبيان إلكتروني من خلال الرقم القومي أو الرقم التأميني من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ومن خلال هذا الاستعلام يعرف إذا كان مستحق وقيمة المعاش وكيف يحصل عليها وتاريخ حصوله عليها.
1- تسجيل الدخول إلى موقع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية https:nosi.gov.eg خدمة الاستعلام عن العلاوات الخمس.
2- أكتب الرقم القومي القائم بالصرف والاسم الأول للأم باللغة العربية.
3- اضغط علامة صح على أن لست برنامج روبوت.
4- اضغط على إرسال الطلب.
وأعلنت وزارة التضامن أن أصحاب المعاشات المستحقين لصرف العلاوات الخمسة 2020 اعتبارا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015 وحتى 2019 لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، ليبلغ عدد المستفيدين من زيادة العلاوات الخمس 2.4 مليون مواطن، منهم 1.9 مليون من القطاع الحكومي وحوالي 524 ألفًا من العام والخاص، وأنها ستصرف بأثر رجعي.
وأكدت أن تكلفة العلاوات الخمس 2020 سنويًا ستصل إلى 7 مليارات جنيه ليكون إجمالي تكلفة صرف العلاوات 35 مليار جنيه.
- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو 2006 سوف يحصل على علاوة واحدة فقط.
- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2007 سوف يحصل على علاوتين فقط بزيادة 50 جنيها.
- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2008 سوف يحصل على 3 علاوات قيمتها 110 جنيها.
- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2009 سوف يحصل على 4 علاوات قيمتها 130 جنيها.
- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2010 سوف يحصل على 5 علاوات بقيمة 150 جنيها.
- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2012 سوف يحصل على زيادة قدرها 160 جنيها.
- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2013 سوف يحصل على زيادة قدرها 120 جنيها.
- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2014 و2015 يحصل على زيادة قدرها 120 جنيها.
ويبحث الكثير من أصحاب المعاشات ومستحقيها عن كيفية معرفة حساب العلاوات الخمس للمعاشات 2020، ويوفر الدستور لقراءه الخطوات البسيطة للاستعلام عن صرف العلاوات الخمس.
الاستعلام عن صرف العلاوات الخمس 2020
لمعرفة استحقاق المستفيدين للعلاوات من عدمه سيتم عمل استبيان إلكتروني من خلال الرقم القومي أو الرقم التأميني من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ومن خلال هذا الاستعلام يعرف إذا كان مستحق وقيمة المعاش وكيف يحصل عليها وتاريخ حصوله عليها.
خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومي 2020 كالتالي:
1- تسجيل الدخول إلى موقع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية https:nosi.gov.eg خدمة الاستعلام عن العلاوات الخمس.
2- أكتب الرقم القومي القائم بالصرف والاسم الأول للأم باللغة العربية.
3- اضغط علامة صح على أن لست برنامج روبوت.
4- اضغط على إرسال الطلب.
المستحقين من صرف العلاوات الخمس 2020 لأصحاب المعاشات
وأعلنت وزارة التضامن أن أصحاب المعاشات المستحقين لصرف العلاوات الخمسة 2020 اعتبارا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015 وحتى 2019 لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، ليبلغ عدد المستفيدين من زيادة العلاوات الخمس 2.4 مليون مواطن، منهم 1.9 مليون من القطاع الحكومي وحوالي 524 ألفًا من العام والخاص، وأنها ستصرف بأثر رجعي.
وأكدت أن تكلفة العلاوات الخمس 2020 سنويًا ستصل إلى 7 مليارات جنيه ليكون إجمالي تكلفة صرف العلاوات 35 مليار جنيه.
حساب قيمة العلاوات الخمس للمعاشات 2020
- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو 2006 سوف يحصل على علاوة واحدة فقط.
- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2007 سوف يحصل على علاوتين فقط بزيادة 50 جنيها.
- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2008 سوف يحصل على 3 علاوات قيمتها 110 جنيها.
- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2009 سوف يحصل على 4 علاوات قيمتها 130 جنيها.
- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2010 سوف يحصل على 5 علاوات بقيمة 150 جنيها.
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- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2011 سوف يحصل على زيادة قدرها 160 جنيها.
- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2012 سوف يحصل على زيادة قدرها 160 جنيها.
- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2013 سوف يحصل على زيادة قدرها 120 جنيها.
- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2014 و2015 يحصل على زيادة قدرها 120 جنيها.