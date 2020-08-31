كيفية تجديد رخصة السيارة 2020 إلكترونيا ودفع الرسوم
الإثنين 31/أغسطس/2020 - 01:57 م
يبحث الكثير من أصحاب السيارات عن تكلفة تجديد رخصة السيارة 3 سنوات 2020، حيث قامت الدولة بتوفير تجديد رخصة القيادة عبر الإنترنت، وذلك لصعوبة توجه المواطنين إلى وحدات تراخيص المرور لتجديد رخصة القيادة وأيضاَ لسهولة التجديد على المواطنين الذين ليس لديهم القدرة فى الحصول على أجازة من العمل.
الدخول على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية إدارة المرور اضغط هنـــــــــــــــــــا.
نقوم باختيار تجديد رخصة السيارة المطلوب تجديدها بالانترنت.
قم بقراءة الشروط المطلوبة لتجديد رخصة القيادة والضغط على أوافق.
تسجيل الدخول إلى حسابك على الإنترنت أو إنشاء حساب جديد على موقع تجديد الرخصة.
إدخال البيانات الخاصة بالرخصة المطلوب تجديدها وهى رقم اللوحه، مدة الترخيص، رسوم التأمين، مكان استلام الرخصة للسيارة.
الرخصة السابقة.
صورة البطاقة الرقم القومى وتكون سارية.
شهادة المخالفات وشهادة براءة الذمة.
رسوم تجديد رخصة السيارة
تبلغ تكلفة تجديد رخصة السيارات ذات السعة اللترية الأكثر من 1030 سي سي، والأقل من 1330 سيسي حوالي 225 جنيها مصريا عن العام الواحد.
كما تقدر الرسوم بنحو 750 جنيها للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها عن 1330 سم ولا تجاوز سعتها 1630 سم.
وتصل رسوم تجديد رخصة السيارة ذات السعة اللترية الأكثر من 1630 سي سي والأقل من 2030 سي سي 3000 جنيه للسنة.
أما الفئة الأعلى على الإطلاق والتي تبلغ سعتها اللترية أكثر من 2030 سي سي تقدر رسوم تجديد رخصتها حوالي 2.5% من قيمة السيارة أي ما يعادل 2500 جنيه للسنة عن كل 100 ألف من ثمن السيارة.
يجب أن تجهز أكثر من صورة للبطاقة الشخصية والمعروفة باسم «بطاقة الرقم القومي» ويشترط أن تكون الصورة واضحة حتى لا يتم إرجاع الملف الخاص بك.
يستلم مالك العربية نموذج فحص من الشباك المخصص ويتم الاستعلام عن شنطة المرور واستلامها في حال كانت شنطة المرور المتواجدة معك تضم محتويات تالفة وكذلك استلام أنبوبة إطفاء الحريق من المنفذ المخصص لها.
تذهب بعد ذلك بنموذج الفحص للفني المختص برفع بصمة السيارة للتأكد من مطابقة بيانات السيارة ومالك الرخصة في نموذج الفحص مع حالة السيارة بمطابقة رقم الموتور والشاسيه.
بعدها تذهب بنموذج الفحص متضمنا إمضاء فني رفع البصمة إلى مهندس الفحص الذي يقوم بدوره بفحص سيارتك جيداَ من الداخل والخارج وفي حال كانت حالتها سليمة ومطابقة فنياَ دون أخطار قد تهدد سلامتك يوافق على تجديد الترخيص.
التوجه إلى النيابة التابع لها والحصول على شهادة المخالفات أو شهادة براءة ذمة خاصة بالمخالفات ثم التوجه إلى الخزينة لدفع المخالفات وفى حالة وجودها يتم دفع 20 جنيها للشهادة.
التوجه إلى مكتب الفحص الفنى وشراء ورقة فحص وإنتظار الموظف المختص حتى يقوم بالفحص.
يتم عمل الفحص لجميع المركبات سنويا ما عدا السيارات الخاصة.
نموذج فحص البيئى.
نموذج صلاحية جهاز الإطفاء الموجودة بالمركبة.
تجمع المستندات السابقة وتقدمها الانتظار حين خروج ملف السيارة وتدفع الرسوم بالخزنة والضريبة حسب مدة الترخيص.
التوجه إلى شباك الرخص وانتظار صدور رخصة السيارة الجديدة واستلامها.
تجديد رخصة السيارة 2020 ألكترونيا
الدخول على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية إدارة المرور اضغط هنـــــــــــــــــــا.
نقوم باختيار تجديد رخصة السيارة المطلوب تجديدها بالانترنت.
قم بقراءة الشروط المطلوبة لتجديد رخصة القيادة والضغط على أوافق.
تسجيل الدخول إلى حسابك على الإنترنت أو إنشاء حساب جديد على موقع تجديد الرخصة.
إدخال البيانات الخاصة بالرخصة المطلوب تجديدها وهى رقم اللوحه، مدة الترخيص، رسوم التأمين، مكان استلام الرخصة للسيارة.
نقدم طريقة تجديد رخصة السيارة 2020 إلكترونيا بهذه الخطوات:
الرخصة السابقة.
صورة البطاقة الرقم القومى وتكون سارية.
شهادة المخالفات وشهادة براءة الذمة.
رسوم تجديد رخصة السيارة
تبلغ تكلفة تجديد رخصة السيارات ذات السعة اللترية الأكثر من 1030 سي سي، والأقل من 1330 سيسي حوالي 225 جنيها مصريا عن العام الواحد.
كما تقدر الرسوم بنحو 750 جنيها للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها عن 1330 سم ولا تجاوز سعتها 1630 سم.
وتصل رسوم تجديد رخصة السيارة ذات السعة اللترية الأكثر من 1630 سي سي والأقل من 2030 سي سي 3000 جنيه للسنة.
أما الفئة الأعلى على الإطلاق والتي تبلغ سعتها اللترية أكثر من 2030 سي سي تقدر رسوم تجديد رخصتها حوالي 2.5% من قيمة السيارة أي ما يعادل 2500 جنيه للسنة عن كل 100 ألف من ثمن السيارة.
إجراءات تجديد رخصة السيارة والفحص.
يجب أن تجهز أكثر من صورة للبطاقة الشخصية والمعروفة باسم «بطاقة الرقم القومي» ويشترط أن تكون الصورة واضحة حتى لا يتم إرجاع الملف الخاص بك.
يستلم مالك العربية نموذج فحص من الشباك المخصص ويتم الاستعلام عن شنطة المرور واستلامها في حال كانت شنطة المرور المتواجدة معك تضم محتويات تالفة وكذلك استلام أنبوبة إطفاء الحريق من المنفذ المخصص لها.
تذهب بعد ذلك بنموذج الفحص للفني المختص برفع بصمة السيارة للتأكد من مطابقة بيانات السيارة ومالك الرخصة في نموذج الفحص مع حالة السيارة بمطابقة رقم الموتور والشاسيه.
بعدها تذهب بنموذج الفحص متضمنا إمضاء فني رفع البصمة إلى مهندس الفحص الذي يقوم بدوره بفحص سيارتك جيداَ من الداخل والخارج وفي حال كانت حالتها سليمة ومطابقة فنياَ دون أخطار قد تهدد سلامتك يوافق على تجديد الترخيص.
التوجه إلى النيابة التابع لها والحصول على شهادة المخالفات أو شهادة براءة ذمة خاصة بالمخالفات ثم التوجه إلى الخزينة لدفع المخالفات وفى حالة وجودها يتم دفع 20 جنيها للشهادة.
التوجه إلى مكتب الفحص الفنى وشراء ورقة فحص وإنتظار الموظف المختص حتى يقوم بالفحص.
يتم عمل الفحص لجميع المركبات سنويا ما عدا السيارات الخاصة.
نموذج فحص البيئى.
نموذج صلاحية جهاز الإطفاء الموجودة بالمركبة.
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فحص العداد لسيارات الأجرة والميزان لسيارات النقل.
تجمع المستندات السابقة وتقدمها الانتظار حين خروج ملف السيارة وتدفع الرسوم بالخزنة والضريبة حسب مدة الترخيص.
التوجه إلى شباك الرخص وانتظار صدور رخصة السيارة الجديدة واستلامها.