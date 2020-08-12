رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

نشرة التاسعة.. غلق لجان «الشيوخ» وتسجيل حالة اشتباه بكورونا

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 08:51 م
انتخابات الشيوخ
انتخابات الشيوخ
سالي رطب
طباعة
أغلقت لجان الاقتراع في كل محافظات الجمهورية أبوابها بعد انتهاء اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ، وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات في تلقي نتائج عملية فرز الأصوات من كل اللجان الفرعية والعامة بمختلف المحافظات من أجل مراجعتها، والتأكد من صحتها وإعلان أسماء الفائزين 19 أغسطس الجاري.

"الدستور" يقدم في الأسطر التالية أبرز ما تم خلال الساعات النهائية للانتخابات:

- الناخبون ينجحون في إكمال العرس الانتخابي



انتهى التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، الذي شهد إقبالا واسعًا على اللجان من قبل المواطنين بمختلف فئاتهم وأعمارهم، وبدا واضحًا الإقبال من الشباب على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، بجانب الوجود اللافت للسيدات وكبار السن الذين حرصوا، على التوجه لمقار الاقتراع والإدلاء بأصواتهم.

- الاشتباه في إصابة موظف لجنة بالدقهلية بكورونا



سجلت مديرية الصحة بالدقهلية، حالة اشتباه إصابة بكورونا لموظف بلجنة انتخابية بمدينة طلخا، والذي عانى من ارتفاع في درجة الحرارة، وجرى نقله لمستشفى المنصورة الدولي لعمل الفحوصات اللازمة وتحويله للعزل المنزلي.

- وزير التعليم يُدلي بصوته في الساعات الأخيرة


أدلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، ودعا جموع المواطنين للمشاركة والحرص على الإدلاء بصوتهم في الانتخابات، واختيار من يمثلهم داخل مجلس الشيوخ.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

7 جنيهات ارتفاعًا في أسعار الذهب

كيفية معرفة لجنة الانتخابات بالاسم فى مجلس الشيوخ المصرى 2020

السيسى يؤكد قوة العلاقات بين مصر وجنوب السودان

نتيجة الثانوية الأزهرية 2020.. الآن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج لمعرفة الدرجات

الصور

image description

توافد الناخبين على لجان إمبابة فى اليوم الثانى لانتخابات الشيوخ

image description

الناخبون يلتزمون بـ«الكمامات» فى ثانى أيام انتخابات «الشيوخ»

image description

اليوم الثاني لانتخابات «الشيوخ» في إمبابة

image description

اليوم الثاني لانتخابات «الشيوخ» في الهرم

image description

انتخابات الشيوخ.. الشرطة توفر المساعدات للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2020.. الآن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج لمعرفة الدرجات

مندوب الصحة: لا وجود لحالات كورونا فى انتخابات الشيوخ

الأهلي: رمضان صبحي أبلغنا برغبته في الانتقال لـ«بيراميدز»

كيفية معرفة لجنة الانتخابات بالاسم فى مجلس الشيوخ المصرى 2020

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

«حددت موعد موتي».. كيف أنقذ «عوض والمهندس» آمال رمزي من الانتحار؟

ضحايا سيدة الشاشة العربية.. أسرار الحرب بين فاتن حمامة وشبيهاتها

أسرار رفض هند رستم تصوير جزء ثان من فيلم «باب الحديد»

«الراقصة والسياسة».. مواقف وطنية في حياة تحية كاريوكا

نجم الساعة

نشرة التاسعة.. غلق لجان «الشيوخ» وتسجيل حالة اشتباه بكورونا

منوعات

كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية ٢٠٢٠ عبر بوابة الأزهر بالدرجات

نتيجة الثانوية الأزهرية 2020.. الآن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج لمعرفة الدرجات

حديقة حيوان بألمانيا تحذر من لمس «النيص الهارب»

سيرينا على موعد مع فينوس ببطولة للتنس فى كنتاكى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
قناوى
صفوت البياضي
كارثة لبنان صفارة إنذار لشعوب كثيرة
أحمد بهاء الدين شعبان
فى جذور المحنة اللبنانية (1)
ماجد حبته
نائبة بايدن
المزيد

الثقافة

مستشرقون وكاذبون فى مواجهة الافتراء على القرآن.. كتاب جديد يُفكّك منهجيات التفسير الاستشراقى

21 أغسطس.. «فن محوج» تقدم عرض مسرحية «أفزيا»

«الثقافة بين إيديك».. ناصر عراق يقرأ فصلا من رواية «اللوكاندة»

وزيرة الثقافة ناعية سناء شافع: علامة درامية فى ساحة الأداء التمثيلى