نشرة التاسعة.. غلق لجان «الشيوخ» وتسجيل حالة اشتباه بكورونا

"الدستور" يقدم في الأسطر التالية أبرز ما تم خلال الساعات النهائية للانتخابات:

أغلقت لجان الاقتراع في كل محافظات الجمهورية أبوابها بعد انتهاء اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ، وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات في تلقي نتائج عملية فرز الأصوات من كل اللجان الفرعية والعامة بمختلف المحافظات من أجل مراجعتها، والتأكد من صحتها وإعلان أسماء الفائزين 19 أغسطس الجاري.انتهى التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، الذي شهد إقبالا واسعًا على اللجان من قبل المواطنين بمختلف فئاتهم وأعمارهم، وبدا واضحًا الإقبال من الشباب على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، بجانب الوجود اللافت للسيدات وكبار السن الذين حرصوا، على التوجه لمقار الاقتراع والإدلاء بأصواتهم.سجلت مديرية الصحة بالدقهلية، حالة اشتباه إصابة بكورونا لموظف بلجنة انتخابية بمدينة طلخا، والذي عانى من ارتفاع في درجة الحرارة، وجرى نقله لمستشفى المنصورة الدولي لعمل الفحوصات اللازمة وتحويله للعزل المنزلي.أدلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، ودعا جموع المواطنين للمشاركة والحرص على الإدلاء بصوتهم في الانتخابات، واختيار من يمثلهم داخل مجلس الشيوخ.