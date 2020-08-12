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الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 07:33 م
وزير التعليم يدلي
وزير التعليم يدلي بصوته
ريم محمود
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أدلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ داخل لجنته الانتخابية بكلية الطفولة المبكرة بشارع التحرير بالدقي.

ودعا الوزير، جموع المواطنين للمشاركة والحرص على الإدلاء بصوتهم فى الانتخابات، واختيار من يمثلهم داخل مجلس الشيوخ.

وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس، وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

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