«صحة الدقهلية»: الاشتباه في إصابة موظف بلجنة انتخابية بكورونا

أعلن الدكتور سعد عبداللطيف مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم تسجيل حالة اشتباه إصابة بكورونا لموظف باللجنة رقم 272 بمدرسة الشهيد عاطف الشرقاوي بمدينة طلخا.وأضاف مكي، أن المشتبه فيه يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، وجرى نقله لمستشفى المنصورة الدولي لعمل الفحوصات اللازمة وتحويله للعزل المنزلي.‎وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس، وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.