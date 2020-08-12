«صحة الدقهلية»: الاشتباه في إصابة موظف بلجنة انتخابية بكورونا
الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 07:41 م
عمرو الحوتىطباعة
أعلن الدكتور سعد عبداللطيف مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم تسجيل حالة اشتباه إصابة بكورونا لموظف باللجنة رقم 272 بمدرسة الشهيد عاطف الشرقاوي بمدينة طلخا.
وأضاف مكي، أن المشتبه فيه يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، وجرى نقله لمستشفى المنصورة الدولي لعمل الفحوصات اللازمة وتحويله للعزل المنزلي.
وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس، وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.
ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.
وأضاف مكي، أن المشتبه فيه يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، وجرى نقله لمستشفى المنصورة الدولي لعمل الفحوصات اللازمة وتحويله للعزل المنزلي.
وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس، وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.
ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.