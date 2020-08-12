طوابير انتخابات «الشيوخ» تهزم تحريض الجماعة الإرهابية

بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات تلقى نتائج عملية فرز الأصوات من كل اللجان الفرعية والعامة بمختلف المحافظات من أجل مراجعتها، والتأكد من صحتها وإعلان أسماء الفائزين ١٩ أغسطس الجارى.وتبدأ الهيئة تلقى تظلمات المرشحين من خلال تقديم التظلمات إلى اللجان العامة فى موعد أقصاه ٢٤ ساعة، بعد إعلان اللجنة العامة الحصر العددى للأصوات، على أن يتم الفصل فى تلك التظلمات خلال ٢٤ ساعة من تاريخ العرض على الهيئة، مع إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة بعد ذلك، ثم إعلان النتيجة يوم ١٩ أغسطس.وفى حالة الإعادة، تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومى الأحد والإثنين ٦ و٧ سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة ٩ صباحًا وحتى الـ٩ مساءً بالتوقيت المحلى يومى الثلاثاء والأربعاء ٨ و٩ سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية وتنشر فى الجريدة الرسمية فى موعد أقصاه ١٦ سبتمبر. وتنافس فى انتخابات مجلس الشيوخ وفقًا للقائمة النهائية للمرشحين ٧٨٧ مرشحًا بالنظام الفردى فى ٢٧ محافظة على ١٠٠ مقعد، فيما ترشحت قائمة واحدة وهى «القائمة الوطنية من أجل مصر» عن كل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القوائم والموزعة كالتالى: قائمة بها ٣٥ مرشحًا والثانية بها ٣٥ مرشحًا والثالثة بها ١٥ مرشحًا والرابعة ١٥ مرشحًا بإجمالى ١٠٠ مرشح.انتهى التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ، أمس، فى ٢٧ لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، تضم ١٤ ألفًا و٩٢ لجنة فرعية، وذلك تحت إشراف قضائى كامل، بمشاركة ١٨ ألف قاضٍ «أساسى واحتياطى»، ومعاونة ١٢٠ ألف موظف.وشهد اليوم الثانى والأخير من الانتخابات إقبالًا واسعًا على اللجان من قبل المواطنين بمختلف فئاتهم وأعمارهم، حيث امتدت الطوابير أمام اللجان المختلفة، وبدا واضحًا الإقبال من الشباب على المشاركة فى الاستحقاق الانتخابى، بجانب الوجود اللافت للسيدات وكبار السن الذين حرصوا، رغم الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، على التوجه لمقار الاقتراع والإدلاء بأصواتهم.وأجهض الإقبال الشعبى الواسع دعوات جماعة الإخوان الإرهابية والموالين لها فى الداخل لمقاطعة انتخابات مجلس الشورى، حيث أقدم الشعب على اختيار ممثليه فى الغرفة الثانية للبرلمان، وذلك وسط نزاهة كاملة شهد لها جميع من يتابعون الانتخابات، حيث تابع عملية الاقتراع ١٦٣ مؤسسة إعلامية دولية، بجانب المؤسسات المحلية بمختلف أشكالها المسموعة والمرئية والمقروءة وكذلك الإلكترونية، بالإضافة إلى عشرات من منظمات المجتمع المدنى الدولية والمحلية والجامعة العربية وفق بروتوكولات أبرمت مع الهيئة الوطنية للانتخابات.وشهدت الانتخابات اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس «كورونا المستجد»، ومنها إلزامية ارتداء الكمامات الطبية على جميع أطراف العملية الانتخابية، وتوفير الكمامات لجميع رؤساء اللجان الفرعية والأمناء، وكذلك الناخبين الذين لا يحملونها، كما وفرت قفازات يدوية لاستخدامها فى حمل القلم، وكحولًا لتعقيم الأيادى.من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، انتظام فتح جميع لجان انتخابات مجلس الشيوخ فى يومها الأخير فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى عدم وجود رصد أى عقبات حالت دون تصويت المواطنين فى الانتخابات.وقال إنه تم تقديم التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وتوفير أماكن انتظار ومظلات مناسبة للمواطنين أمام اللجان، وتوفير جميع اللوجستيات اللازمة، مشيدًا بتجاوب المواطنين وخاصة الشباب.وأضاف أن أعداد المواطنين أمام اللجان تميزت بالتنوع بين المرأة والرجال والشباب، لافتًا إلى أن المرأة تصدرت المشهد كالعادة فى المراحل التاريخية والحاسمة فى تاريخ مصر.وشدد على أن شعب مصر واجه التحديات، وانتصر لمستقبله وقرر مواصلة خطط التنمية والإنجازات والبناء فى جميع ربوع البلاد.من جانبه، أطلق المجلس القومى للمرأة، أمس، هاشتاج #مصر_كسبانة تأكيدًا أن مصر هى الفائز فى انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، مشيرًا إلى أن التنظيم المشرف للانتخابات، وحرص المرأة المصرية على المشاركة الإيجابية المتميزة بجميع المحافظات على الرغم من الظروف التى تمر بها البلاد والعالم أجمع فى ظل انتشار فيروس كورونا- أسهم فى خروج الانتخابات بهذه الصورة المشرفة، مما يعد انتصارًا جديدًا للوطن.من جانبها، قالت إيزيس محمود، مدير عام التدريب والتوعية ومسئولة فريق المتابعين، إن المجلس رصد توافد السيدات على المقار الانتخابية قبل مواعيد فتح اللجان، متحديات بذلك حرارة الجو، وملتزمات بالإجراءات الاحترازية الصحية، مع وجود عدد كبير من المتطوعات لتوزيع الكمامات والمواد المطهرة.وأضافت أن فريق المتابعين لاحظ زيادة توافد السيدات على مقار اللجان الانتخابية منذ الساعة ١١ صباحًا، ثم خفت مشاركتهن ظهرًا لتعود مرة أخرى عصرًا بأعداد أكثر كثافة، وذلك بسبب حرارة الجو.بدورها، ذكرت أمل عبدالمنعم، مديرة غرفة العمليات مديرة مكتب شكاوى المجلس، أن الغرفة تلقت اتصالات لطلب المساعدة فى توفير وسيلة انتقال إلى مقار اللجان الانتخابية لمساعدة المسنين وذوى الإعاقة الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم وتم التواصل بهذا الشأن مع مقررات فروع المجلس بالمحافظات والتنسيق مع غرف عمليات مجلس الوزراء وغرف المحافظين، وتم توفير وسائل انتقال لهم.