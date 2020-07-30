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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

إذاعة القرآن الكريم تعتذر عن واقعة رفع أذان المغرب قبل موعده

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:29 م
آذاعة القرآن الكريم
آذاعة القرآن الكريم
أميرة العناني
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وجهت إذاعة القرآن الكريم، رسالة اعتذار لمستمعيها بعد الخطأ الذي تسبب في إذاعة أذان المغرب قبل موعده يوم عرفة، وتسبب في تشكيك عدد كبير من الصائمين في يومهم.

وقالت إذاعة القرآن الكريم: «مستمعونا الكرام، مستمعي إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نعتذر عن هذا الخطأ الذي تسبب في إذاعة اذان المغرب اليوم قبل موعده ب ٤ دقائق وهو خطأ بشري غير مقصود ورصيدنا لديكم يسمح بتقبل الاعتذار».

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واستشهدت على ما قاله نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه».

واستكملت: «نعدكم بأنه سيتم فتح تحقيق في هذا الأمر لمحاسبة المتسبب فيه حتى لا يتكرر ثانية».

أول تعليق من الإفتاء حول صحة صيام المواطنين على آذان المغرب فى غير موعده


وبخصوص مدى صحة صيام اليوم، استشهدت بما أعلنته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية، بأنه حسما للجدل الدائر حول الإفطار قبل موعد أذان المغرب ببضع دقائق فإن مفتي الجمهورية يؤكد: «من كان صائما وظن غروب الشمس ودخول وقت الإفطار فأفطر ثم تبين له أن وقت الإفطار لم يدخل فصومه صحيح على قول من قال بهذا، وهم الظاهرية، وهو وجه عند الشافعية وقول عند الحنابلة، واختاره ابن تيمية، مستدلين بأن الخطأ هنا كالنسيان لعموم قوله تعالى {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}، والنسيان لا يفسد به الصوم، فكذلك الخطأ.. ويتجه الأخذ بهذا القول عند عموم البلوى، والقاعدة الفقهية تقول: « مَن ابتُلِيَ بشيءٍ مما اختلف فيه فليقلد مَن أجاز ».


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