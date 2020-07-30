التحقيق فى واقعة إذاعة آذان المغرب يوم عرفة قبل موعده

كشف مصدر بإذاعة القرآن الكريم، أنه جاري التحقيق فى واقعة إطلاق أذان المغرب يوم عرفة قبل موعده بـ4 دقائق.

وأكد المصدر أن إذاعة الأذان ناتج عن خطأ وسوف يتم محاسبة المسؤول عنه، وإحالته للتحقيق.

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن من كان صائما وظن غروب الشمس ودخول وقت الإفطار فأفطر، ثم تبين له أن وقت الإفطار لم يدخل فصومه صحيح على قول من قال بهذا، وهم الظاهرية، وهو وجه عند الشافعية وقول عند الحنابلة، واختاره ابن تيمية، مستدلين بأن الخطأ هنا كالنسيان لعموم قوله تعالى (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا).

وأضاف مفتي الجمهورية، لـ" الدستور "، أن النسيان لا يفسد به الصوم، فكذلك الخطأ، ويتجه الأخذ بهذا القول عند عموم البلوى، والقاعدة الفقهية تقول: "مَن ابتُلِيَ بشيءٍ مما اختلف فيه فليقلد مَن أجاز".. والله أعلي وأعلم.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب بعد تداول أنباء عن خطأ وقع أثناء أذان مغرب إفطار يوم عرفة في مصر اليوم، مؤكدين أن الناس أفطرت خطأ قبل دقائق من الموعد الرسمي.

وكشف مصدر مسئول بإذاعة القرآن الكريم، أنه حدث خطأ اليوم في إطلاق أذان المغرب، حيث تمت إذاعته قبل موعده بـ4 دقائق، مؤكداً أنه سيتم التحقيق فى الخطأ الذى حدث وتسبب فى أفطار عدد كبير من المواطنين قبل موعد أذان المغرب يوم عرفة.

ويعتمد مقيمو الشعائر والمؤذنون بمساجد الجمهورية على إذاعة القرآن الكريم في إطلاق الأذان، وقد تسبب الخطأ في إطلاق الأذان بعدد كبير من المساجد قبل موعده.

وقال رواد السوشيال إن إذاعة القرآن الكريم كانت تنقل مراسم الحج من السعودية، وعندما حان أذان المغرب في المشعر الحرام سُمع في الراديو، فالمساجد أذنت وبالتالى الناس فطرت مع أن هناك فرقًا بين الموعدين دقائق.

يهمك أيضًا | بسبب الآذان الخاطئي.. حكم الأفطار قبل الموعد الرسمي.. كفارة أم قضاء؟

وأفادت دار الإفتاء بأن الإفطار عند سماع أذان وفق توقيت مغاير للمنطقة التي يعيش فيها، أي قبل غروب الشمس على ظن خاطئ يُفسد الصوم، مشيرًا إلى أنه لا يوجب الكفارة، وإنما القضاء فقط.

وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «أذن المؤذن قبل موعد إقامة صلاة المغرب وأفطرنا جميعًا وتبين لنا أنه أخطأ وأذن قبل الميعاد فما الحكم الشرعي في ذلك؟» إن الإفطار قبل غروب الشمس على ظن خاطئ مفسد للصوم، غير أنه لا يوجب الكفارة.

وأكدت أنه على من أفطر قبل غروب الشمس ظانًّا أن الشمس غربت ثم تبين له بعد ذلك أن الشمس لم تغرب فعليه قضاء يوم بدلًا من هذا اليوم.