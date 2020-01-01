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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

كيفية حساب ضريبة المرتبات 2020 excel

الأحد 19/يوليه/2020 - 10:36 م
صرف المرتبات
صرف المرتبات
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يتساءل الكثير من العاملين بالدولة المصرية عن كيفية حساب ضريبة المرتبات 2020 excel بعد أن أقر مجلس النواب، مؤخرا، تعديلات قانون الضريبة على الدخل، والتي تضمنت زيادة حد الإعفاء من الضريبة وتعديل بعض الشرائح، وأيضا رفع حد الإعفاء الشخصي، والتي سيتم تطبيقها على مرتبات الموظفين، جاء ذلك بعد سعي الدولة تسهيل الاجراءات الحكومية علي المواطنين؛ لما تمر بها الدولة من أزمة صحية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

كيفية حساب ضريبة المرتبات 2020 excel

تنشر «الدستور» كيفية حساب ضريبة المرتبات 2020 excel، وذلك لكي يستطيع الموظفون حساب الضريبة الصحيحة على مرتباتهم:-

كيفية حساب ضريبة المرتبات 2020 excel

وترصد «الدستور» في بعض الأمثلة التالية كيفية حساب ضريبة الدخل على مرتبات الموظفين سواء كانت حكومة أو قطاع خاص:-

* إذا كان المرتب 3 آلاف جنيه قبل خصم الضريبة:

إذا كنت موظفا وتحصل على راتب 3 آلاف جنيه قبل خصم الضريبة، فبالتالي يصل دخلك السنوي إلى 36 ألف جنيه وتعتبر ضمن الشريحة الثانية من شرائح الدخل بالقانون (بعد إضافة حد الإعفاء الشخصي)، وعند حساب الضريبة على دخلك في هذه الحالة يتم خصم أولا حد الإعفاء الشخصي 9 آلاف جنيه من إجمالي الدخل السنوي ليصبح المبلغ المتبقي 27 ألف جنيه.

ويتم بعد ذلك خصم قيمة الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة 15 ألف جنيه؛ ليتبقى من المبلغ 12 ألف جنيه وهو الجزء الذي سيتم حساب الضريبة عليه.

وبتطبيق سعر الضريبة المطبق على الشريحة الثانية، والتي يقع بها هذا المبلغ، سيتم خصم 2.5% من المبلغ المتبقي 12 ألف جنيه، لتصل قيمة الضريبة على دخلك السنوي إلى 300 جنيه.

ولحساب قيمة الضريبة على راتبك الشهري يتم تقسيم مبلغ الـ 300 جنيه على 12 شهرا، ليصبح المخصوم منك للضرائب شهريا 25 جنيها بدلا من 175 جنيها قبل تطبيق النظام الجديد (دون تطبيق أي خصم ضريبي).

* إذا كان المرتب 6 آلاف جنيه قبل خصم الضريبة:

إذا كنت تحصل على راتب 6 آلاف جنيه قبل خصم الضريبة، سيصل دخلك السنوي إلى 72 ألف جنيه وتعتبر ضمن الشريحة الخامسة من شرائح الدخل بالقانون.

وعند حساب الضريبة على دخلك في هذه الحالة يتم خصم أولا حد الإعفاء الشخصي 9 آلاف جنيه من إجمالي الدخل السنوي ليصبح المبلغ المتبقي 63 ألف جنيه.

ويتم بعد ذلك خصم قيمة الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة 15 ألف جنيه ليتبقى من المبلغ 48 ألف جنيه وهو الجزء الذي سيتم حساب الضريبة عليه.

ويتم بعد تطبيق جدول الضريبة المطبق حتى الشريحة الخامسة، الواقع فيها الدخل في هذه الحالة، وذلك بالتدريج والتوزيع على المبلغ المتبقي، بحيث يتم خصم 2.5% على 15 ألف جنيه الشريحة الثانية، و10% على 15 ألف جنيه الثالثة، و15% على الـ 15 ألف جنيه الرابعة، و20% على 3 آلاف جنيه الشريحة الخامسة.

وبإجراء عملية حساب الضريبة على إجمالي المبلغ، ستصل قيمة الضريبة في هذه الحالة من الشريحة الثانية وحتى الخامسة على الترتيب إلى (375 + 1500 + 2250 + 600) بإجمالي ضريبة سنوية 4725 جنيها.

ولحساب قيمة الضريبة على راتبك الشهري يتم تقسيم المبلغ الناتج على 12 شهرا، ليصبح المخصوم منك للضرائب شهريا نحو 394 جنيها بدلا من نحو 704 جنيهات في النظام القديم (دون تطبيق أي خصم ضريبي).

الجدير بالذكر أن الدولة المصرية تسعي بكل أجهزتها المختلفة أن توفر علي المواطنين سبل الراحة والأمان مراعاة لما تمر به مصر من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد في الوقت الحالي، ولكن بمجهودات الدولة الآن بدأت الأعداد في الانخفاض بشكل ملحوظ وبشكل يطمن العالم لمناخ الاستقطاب من جديد لفتح الأسواق لدول العالم اقتصاديا وسياحيا.

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