مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3-6-2020 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة فى القاهرة

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

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يقدم الدستور لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء، فى عدد من محافظات مصر شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء، ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3-6-2020 فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى:حدد الله أوقاتًا للصلاة يجب أن تؤدَّى كل صلاة في وقتها وذلك لما ذكر في كتابه الكريم "فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُواْ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا"، وأيضا قال تعالى " فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آَنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى"وحُددت هذه المواقيت في حديث شريفعن عبد الله بن عمر أن رسول الله قال وقت الظهر إن زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله مالم يحضر العصر، ووقت العصر مالم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب مالم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر مالم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني شيطان.وتأتي تلك خدمة مواقيت الصلاة اليوم انطلاقا من حرص موقع "الدستور" على تقديم خدمة أفضل لقرائه، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماته بشكل مستمر.موعد صلاه الفجر 3:13 صتوقيت صلاة الظهر 11:54 صميعاد صلاة العصر 3:30موعد صلاة المغرب 6:53ميعاد صلاة العشاء 8:24موعد صلاة الفجر 3:12 صتوقيت صلاة الظهر 11:59موعد صلاة العصر 3:37توقيت صلاة المغرب 7:00 مموعد صلاة العشاء 8:34 مموعد صلاة الفجر 3:06توقيت صلاة الظهر 11:50 مموعد صلاة العصر 3:28 مميعاد صلاة المغرب 51: 6 متوقيت صلاة العشاء 8:22 ممواعيد الصلاة فى شرم الشيخموعد صلاة الفجر 3:09 صتوقيت صلاة الظهر 11:42موعد صلاة العصر 3:12توقيت صلاة المغرب 6:37 مموعد صلاة العشاء 8:04 ممواقيت الصلاة فى أسوانموعد صلاة الفجر 3:25 صتوقيت صلاة الظهر 11:48 صموعد صلاة العصر 3:11 متوقيت صلاة المغرب 6:38 مموعد صلاة العشاء 8:01واجبات الصلاةجميع التكبيرات مع تكبيرة الإحرامقول سبحان ربي العظيم في الركوعقول سبحان ربي الأعلى في السجودقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفردقول ربنا ولك الحمد للمأمومالدعاء بين السجدتين هذه الواجبات إذا تركها الإنسان متعمدًا بطلت صلاته، وإن تركها سهوًا فصلاته صحيحة، ويجبرها سجود السهو.