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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3-6-2020 في محافظات مصر

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 03:16 م
صلاة
صلاة
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يقدم الدستور لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء، فى عدد من محافظات مصر شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء، ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3-6-2020 فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى:

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3-6-2020 في محافظات مصر

حدد الله أوقاتًا للصلاة يجب أن تؤدَّى كل صلاة في وقتها وذلك لما ذكر في كتابه الكريم "فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُواْ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا"، وأيضا قال تعالى " فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آَنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى"

وحُددت هذه المواقيت في حديث شريفعن عبد الله بن عمر أن رسول الله قال وقت الظهر إن زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله مالم يحضر العصر، ووقت العصر مالم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب مالم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر مالم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني شيطان.

وتأتي تلك خدمة مواقيت الصلاة اليوم انطلاقا من حرص موقع "الدستور" على تقديم خدمة أفضل لقرائه، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماته بشكل مستمر.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاه الفجر 3:13 ص

توقيت صلاة الظهر 11:54 ص

ميعاد صلاة العصر 3:30

موعد صلاة المغرب 6:53

ميعاد صلاة العشاء 8:24

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية


موعد صلاة الفجر 3:12 ص

توقيت صلاة الظهر 11:59

موعد صلاة العصر 3:37

توقيت صلاة المغرب 7:00 م

موعد صلاة العشاء 8:34 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية


موعد صلاة الفجر 3:06

توقيت صلاة الظهر 11:50 م

موعد صلاة العصر 3:28 م

ميعاد صلاة المغرب 51: 6 م

توقيت صلاة العشاء 8:22 م

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 3:09 ص

توقيت صلاة الظهر 11:42

موعد صلاة العصر 3:12

توقيت صلاة المغرب 6:37 م

موعد صلاة العشاء 8:04 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 3:25 ص

توقيت صلاة الظهر 11:48 ص

موعد صلاة العصر 3:11 م

توقيت صلاة المغرب 6:38 م

موعد صلاة العشاء 8:01

واجبات الصلاة

جميع التكبيرات مع تكبيرة الإحرام
قول سبحان ربي العظيم في الركوع
قول سبحان ربي الأعلى في السجود
قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد
قول ربنا ولك الحمد للمأموم
الدعاء بين السجدتين هذه الواجبات إذا تركها الإنسان متعمدًا بطلت صلاته، وإن تركها سهوًا فصلاته صحيحة، ويجبرها سجود السهو.

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