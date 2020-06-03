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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات بالبنوك اليوم الأربعاء 3-6-2020

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 07:57 ص
أسعار العملات
أسعار العملات
وسام عطية
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رصدت «الدستور» لمتابعيها ارتفاع أسعار الدولار والعملات الأخرى لليوم الثاني على التوالي من 3 قروش لـ5 قروش، مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقًا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة.

ونقدم لكم تقريرًا عن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، والتي جائت على النحو التالي:

أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 3 - 6 - 2020:

بنك مصر
شراء - بيع

الدولار الأمريكي 15.91- 15.01
يورو 17.68- 17.91
الجنيه الإسترليني 19.85- 20.13
دينار كويتي 50.24 - 51.96
ريـال سعودي 4.15 - 4.26
درهم إماراتي 4.31 - 4.35

بنك الإسكان والتعمير
شراء - بيع

الدولار الأمريكي 15.88- 15.98
اليورو 17.64- 17.87
الجنيه الإسترليني 19.56- 19.84
الدينار الكويتي 50.17- 51.58
الريال السعودي 4.10- 4.24
درهم إماراتي 4.20- 4.36

بنك الإسكندرية
شراء - بيع

الدولار الأمريكي 15.92- 16.02
اليورو 17.67- 17.92
الجنيه الإسترليني 19.84- 20.14
الدينار الكويتي 50.91 - 51.17
الريال السعودي 4.16 - 4.26
درهم إماراتي 4.27 - 4.36

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري
شراء- بيع

الدولار الأمريكي 15.92 - 16.03
اليورو 17.68 - 17.91
الجنيه الإسترليني 19.85- 20.19
الدينار الكويتي 50.24- 51.96
الريال السعودي 4.15 - 4.26
درهم إماراتي 4.31 - 4.35

أسعار العملات في بنك كريدى أجريكول
شراء - بيع

الدولار الأمريكى 15.91 - 16.01
دينار كويتي 51.92 - 52.59
ريال سعودي 4.22 - 4.26
جنيه إسترليني 19.85- 20.11
اليورو 17.68 - 17.90

بنك قناة السويس
شراء - بيع

دينار كويتي 58.18 - 58.50
درهم إماراتي 4.77 - 4.81
الدولار الأمريكى 15.93- 16.03
ريـال سعودي 4.12- 4.27
جنية إسترليني 19.87– 20.15
اليورو 17.70- 17.93

أسعار العملات بالبنك المركزي
شراء - بيع

الدولار الأمريكى 15.91 - 16.04
اليورو 17.63 - 17.77
جنيه إسترليني 19.96 - 20.13
ريال سعودي 4.23 - 4.27
دينار كويتي 51.64 - 52.11
درهم إماراتي 4.33 - 4.36

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