أسعار العملات بالبنوك اليوم الأربعاء 3-6-2020

أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 3 - 6 - 2020:

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أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري

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أسعار العملات بالبنك المركزي

رصدت «الدستور» لمتابعيها ارتفاع أسعار الدولار والعملات الأخرى لليوم الثاني على التوالي من 3 قروش لـ5 قروش، مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقًا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة.شراء - بيعالدولار الأمريكي 15.91- 15.01يورو 17.68- 17.91الجنيه الإسترليني 19.85- 20.13دينار كويتي 50.24 - 51.96ريـال سعودي 4.15 - 4.26درهم إماراتي 4.31 - 4.35شراء - بيعالدولار الأمريكي 15.88- 15.98اليورو 17.64- 17.87الجنيه الإسترليني 19.56- 19.84الدينار الكويتي 50.17- 51.58الريال السعودي 4.10- 4.24درهم إماراتي 4.20- 4.36شراء - بيعالدولار الأمريكي 15.92- 16.02اليورو 17.67- 17.92الجنيه الإسترليني 19.84- 20.14الدينار الكويتي 50.91 - 51.17الريال السعودي 4.16 - 4.26درهم إماراتي 4.27 - 4.36شراء- بيعالدولار الأمريكي 15.92 - 16.03اليورو 17.68 - 17.91الجنيه الإسترليني 19.85- 20.19الدينار الكويتي 50.24- 51.96الريال السعودي 4.15 - 4.26درهم إماراتي 4.31 - 4.35شراء - بيعالدولار الأمريكى 15.91 - 16.01دينار كويتي 51.92 - 52.59ريال سعودي 4.22 - 4.26جنيه إسترليني 19.85- 20.11اليورو 17.68 - 17.90شراء - بيعدينار كويتي 58.18 - 58.50درهم إماراتي 4.77 - 4.81الدولار الأمريكى 15.93- 16.03ريـال سعودي 4.12- 4.27جنية إسترليني 19.87– 20.15اليورو 17.70- 17.93شراء - بيعالدولار الأمريكى 15.91 - 16.04اليورو 17.63 - 17.77جنيه إسترليني 19.96 - 20.13ريال سعودي 4.23 - 4.27دينار كويتي 51.64 - 52.11درهم إماراتي 4.33 - 4.36