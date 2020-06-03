أسعار العملات بالبنوك اليوم الأربعاء 3-6-2020
الأربعاء 03/يونيو/2020 - 07:57 ص
وسام عطيةطباعة
رصدت «الدستور» لمتابعيها ارتفاع أسعار الدولار والعملات الأخرى لليوم الثاني على التوالي من 3 قروش لـ5 قروش، مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقًا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة.
ونقدم لكم تقريرًا عن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، والتي جائت على النحو التالي:
أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 3 - 6 - 2020:
بنك مصر
شراء - بيع
الدولار الأمريكي 15.91- 15.01
يورو 17.68- 17.91
الجنيه الإسترليني 19.85- 20.13
دينار كويتي 50.24 - 51.96
ريـال سعودي 4.15 - 4.26
درهم إماراتي 4.31 - 4.35
بنك الإسكان والتعمير
شراء - بيع
الدولار الأمريكي 15.88- 15.98
اليورو 17.64- 17.87
الجنيه الإسترليني 19.56- 19.84
الدينار الكويتي 50.17- 51.58
الريال السعودي 4.10- 4.24
درهم إماراتي 4.20- 4.36
بنك الإسكندرية
شراء - بيع
الدولار الأمريكي 15.92- 16.02
اليورو 17.67- 17.92
الجنيه الإسترليني 19.84- 20.14
الدينار الكويتي 50.91 - 51.17
الريال السعودي 4.16 - 4.26
درهم إماراتي 4.27 - 4.36
أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري
شراء- بيع
الدولار الأمريكي 15.92 - 16.03
اليورو 17.68 - 17.91
الجنيه الإسترليني 19.85- 20.19
الدينار الكويتي 50.24- 51.96
الريال السعودي 4.15 - 4.26
درهم إماراتي 4.31 - 4.35
أسعار العملات في بنك كريدى أجريكول
شراء - بيع
الدولار الأمريكى 15.91 - 16.01
دينار كويتي 51.92 - 52.59
ريال سعودي 4.22 - 4.26
جنيه إسترليني 19.85- 20.11
اليورو 17.68 - 17.90
بنك قناة السويس
شراء - بيع
دينار كويتي 58.18 - 58.50
درهم إماراتي 4.77 - 4.81
الدولار الأمريكى 15.93- 16.03
ريـال سعودي 4.12- 4.27
جنية إسترليني 19.87– 20.15
اليورو 17.70- 17.93
أسعار العملات بالبنك المركزي
شراء - بيع
الدولار الأمريكى 15.91 - 16.04
اليورو 17.63 - 17.77
جنيه إسترليني 19.96 - 20.13
ريال سعودي 4.23 - 4.27
دينار كويتي 51.64 - 52.11
درهم إماراتي 4.33 - 4.36
ونقدم لكم تقريرًا عن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، والتي جائت على النحو التالي:
أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 3 - 6 - 2020:
بنك مصر
شراء - بيع
الدولار الأمريكي 15.91- 15.01
يورو 17.68- 17.91
الجنيه الإسترليني 19.85- 20.13
دينار كويتي 50.24 - 51.96
ريـال سعودي 4.15 - 4.26
درهم إماراتي 4.31 - 4.35
بنك الإسكان والتعمير
شراء - بيع
الدولار الأمريكي 15.88- 15.98
اليورو 17.64- 17.87
الجنيه الإسترليني 19.56- 19.84
الدينار الكويتي 50.17- 51.58
الريال السعودي 4.10- 4.24
درهم إماراتي 4.20- 4.36
بنك الإسكندرية
شراء - بيع
الدولار الأمريكي 15.92- 16.02
اليورو 17.67- 17.92
الجنيه الإسترليني 19.84- 20.14
الدينار الكويتي 50.91 - 51.17
الريال السعودي 4.16 - 4.26
درهم إماراتي 4.27 - 4.36
أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري
شراء- بيع
الدولار الأمريكي 15.92 - 16.03
اليورو 17.68 - 17.91
الجنيه الإسترليني 19.85- 20.19
الدينار الكويتي 50.24- 51.96
الريال السعودي 4.15 - 4.26
درهم إماراتي 4.31 - 4.35
أسعار العملات في بنك كريدى أجريكول
شراء - بيع
الدولار الأمريكى 15.91 - 16.01
دينار كويتي 51.92 - 52.59
ريال سعودي 4.22 - 4.26
جنيه إسترليني 19.85- 20.11
اليورو 17.68 - 17.90
بنك قناة السويس
شراء - بيع
دينار كويتي 58.18 - 58.50
درهم إماراتي 4.77 - 4.81
الدولار الأمريكى 15.93- 16.03
ريـال سعودي 4.12- 4.27
جنية إسترليني 19.87– 20.15
اليورو 17.70- 17.93
أسعار العملات بالبنك المركزي
شراء - بيع
الدولار الأمريكى 15.91 - 16.04
اليورو 17.63 - 17.77
جنيه إسترليني 19.96 - 20.13
ريال سعودي 4.23 - 4.27
دينار كويتي 51.64 - 52.11
درهم إماراتي 4.33 - 4.36