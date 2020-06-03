سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 3-6- 2020

يقدم لكم موقع " الدستور" التقرير اليومي لأسعار تداول الريال السعودي اليوم الأربعاء 3-6 -2020 في البنوك العاملة المصرية، حيث سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري ارتفاع طفيف، وذلك بعد أن أصبح 4.22 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.سعر الريال السعودي اليومالبنك المركزي المصريجاء سعر الريال السعوديفي البنك المركزي المصري 4.22 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصريوسجل سعر الريال في البنك الأهلي المصري 4.15 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.بنك مصرووصل في بنك مصر الي 4.15 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.البنك العربي الأفريقي الدوليوفي البنك العربي الأفريقي الدولي وصل السعر إلى 4.8 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.البنك التجاري الدولي cibووصل سعر الريال في البنك التجاري الدولي الي 4.17 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.بنك التعمير والإسكانوجاء سعر الشراء في بنك التعمير والإسكان على 4.15 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع.بنك البركةويتم التداول في بنك البركة بسعر4.10 جنيه للشراء و4.25 جنيه للبيع.مصرف أبوظبي الإسلاميوسجل سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.15 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع.بنك المصرف المتحدوحقق سعر الصرف في بنك المصرف المتحد استقرارًا بسعر 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.بنك الإسكندريةوجاء سعر الريال في بنك الإسكندرية 4.22 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.بنك بلومويمثل سعر التداول في بنك بلوم استقرارًا من خلال 4.22 جنيه للشراء و4.25 جنيه للبيع.الريال السعودى في بنك كريدي أجريكولووصلت الأسعار في بنك كريدي أجريكول إلى 4.17 جنيه للشراء و4.24 جنيه للبيع.سعر الريال السعودي اليوميشار الي أن الريال السعودي يأتي في المملكة العربية السعودية من خلال فئتين عملات ورقية عباره عن" 5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال"، وعملات معدنية نقدية عبارة عن هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال"، يصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودي، كما يتم تغطيته بالذهب وقابل للتحويل للعملات الأجنبية.