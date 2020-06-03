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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 3-6- 2020

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 07:16 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
منة سالم
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يقدم لكم موقع " الدستور" التقرير اليومي لأسعار تداول الريال السعودي اليوم الأربعاء 3-6 -2020 في البنوك العاملة المصرية، حيث سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري ارتفاع طفيف، وذلك بعد أن أصبح 4.22 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

البنك المركزي المصري

جاء سعر الريال السعوديفي البنك المركزي المصري 4.22 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الريال في البنك الأهلي المصري 4.15 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.

بنك مصر

ووصل في بنك مصر الي 4.15 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

وفي البنك العربي الأفريقي الدولي وصل السعر إلى 4.8 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي cib

ووصل سعر الريال في البنك التجاري الدولي الي 4.17 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

وجاء سعر الشراء في بنك التعمير والإسكان على 4.15 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع.

بنك البركة

ويتم التداول في بنك البركة بسعر4.10 جنيه للشراء و4.25 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.15 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع.

بنك المصرف المتحد

وحقق سعر الصرف في بنك المصرف المتحد استقرارًا بسعر 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

وجاء سعر الريال في بنك الإسكندرية 4.22 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.

بنك بلوم

ويمثل سعر التداول في بنك بلوم استقرارًا من خلال 4.22 جنيه للشراء و4.25 جنيه للبيع.

الريال السعودى في بنك كريدي أجريكول

ووصلت الأسعار في بنك كريدي أجريكول إلى 4.17 جنيه للشراء و4.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

يشار الي أن الريال السعودي يأتي في المملكة العربية السعودية من خلال فئتين عملات ورقية عباره عن" 5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال"، وعملات معدنية نقدية عبارة عن هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال"، يصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودي، كما يتم تغطيته بالذهب وقابل للتحويل للعملات الأجنبية.

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