أسعار الدولار بالبنوك المصرية اليوم الأربعاء 3-6-2020

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري:

بنك مصر

بنك عودة

بنك الإسكندرية

بنك الإسكان والتعمير

بنك قناة السويس

البنك الأهلي المصري

بنك البركة

البنك التجاري الدولي CIB

بنك HSBC

البنك العربي الأفريقي

بنك كريدي أجريكول

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

مصرف أبو ظبي الإسلامي

رصد موقع "الدستور" ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي لليوم الثاني علي التوالي بـ 5 قروش، اليوم الأربعاء 3 - 6 - 2020، في بعض البنوك المصرية.ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة.وفي إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس بارتفاع العملة المحلية أمام نظيرتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.وصل سعر شراء الدولار في البنك المركزي المصري لـ15.91 جنيه، و16.04 جنيه للبيع.وصل إلى 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع بنفس السعر السابق.15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع.15.93 جنيه للشراء - 16.03 جنيه للبيع.15.88 جنيه للشراء - 15.98 جنيه للبيع.15.93 جنيه للشراء - 16.06. جنيه للبيع.15.91 جنيه للشراء - 16.01جنيه للبيع.15.81 جنيه للشراء - 15.91 جنيه للبيع.15.93 جنيه للشراء - 16.03 جنيه للبيع.15.88 جنيه شراء - 15.98 جنيه للبيع.15.88 جنيه للشراء - 15.98 جنيه للبيع.15.91 جنيه للشراء - 16.01 جنيه للبيع.15.93 جنيه للشراء - 16.03 جنيه للبيع.15.93 جنيه للشراء - 16.03 جنيه للبيع.ويتحكم سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في أسعار الكثير من السلع في مصر، خاصة السلع التي يتم استيرادها بالدولار الأمريكي، كما أن أسعار البترول العالمية تؤثر على اقتصاد العالم كله وخصوصا في مصر أيضًا.​وتبنى مصر الآن مستقبلها السياسي والأجتماعي والإنساني الجديد لتحقيق أحلام جميع المصريين الذين دعوا إلى التغيير والكرامة وحرية التعبير والعدالة الاجتماعية.