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محمد العسيري
الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الدولار بالبنوك المصرية اليوم الأربعاء 3-6-2020

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 07:41 ص
أسعار الدولار
أسعار الدولار
وسام عطية
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رصد موقع "الدستور" ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي لليوم الثاني علي التوالي بـ 5 قروش، اليوم الأربعاء 3 - 6 - 2020، في بعض البنوك المصرية.

ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة.

وفي إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس بارتفاع العملة المحلية أمام نظيرتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

سعر الدولار اليوم الاربعاء 3 - 6 - 2020 في البنوك:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري:
وصل سعر شراء الدولار في البنك المركزي المصري لـ15.91 جنيه، و16.04 جنيه للبيع.

بنك مصر
وصل إلى 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع بنفس السعر السابق.

بنك عودة
15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية
15.93 جنيه للشراء - 16.03 جنيه للبيع.

بنك الإسكان والتعمير
15.88 جنيه للشراء - 15.98 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس
15.93 جنيه للشراء - 16.06. جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري
15.91 جنيه للشراء - 16.01جنيه للبيع.

بنك البركة
15.81 جنيه للشراء - 15.91 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB
15.93 جنيه للشراء - 16.03 جنيه للبيع.

بنك HSBC
15.88 جنيه شراء - 15.98 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي
15.88 جنيه للشراء - 15.98 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول
15.91 جنيه للشراء - 16.01 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
15.93 جنيه للشراء - 16.03 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي
15.93 جنيه للشراء - 16.03 جنيه للبيع.

ويتحكم سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في أسعار الكثير من السلع في مصر، خاصة السلع التي يتم استيرادها بالدولار الأمريكي، كما أن أسعار البترول العالمية تؤثر على اقتصاد العالم كله وخصوصا في مصر أيضًا.

​وتبنى مصر الآن مستقبلها السياسي والأجتماعي والإنساني الجديد لتحقيق أحلام جميع المصريين الذين دعوا إلى التغيير والكرامة وحرية التعبير والعدالة الاجتماعية.

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