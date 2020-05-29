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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإحصاء: كوريا الجنوبية تحقق أعلى نشاط للصادرات المصرية خلال 2020

الجمعة 29/مايو/2020 - 03:37 م
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر إلى كوريا الجنوبية سجلت أكبر ارتفاعًا على الإطلاق بين الصادرات المصرية لدول العالم مطلع عام 2020، إذ ارتفعت قيمة الصادرات إليها من 10.6 مليون دولار خلال شهرى يناير وفبراير 2019 لـ 134 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020، بزيادة قدرها 123.3 مليون دولار خلال عام.

وفى المقابل، جاءت الصين فى مقدمة الدول التى تراجعت واردات مصر منها خلال عام 2020، بعد أن هبطت الواردات منها لـ 1.6 مليار دولار خلال أول شهرين من عام 2020 مقابل 2.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 412.4 مليون دولار خلال عام.، يليها الولايات المتحدة والتى تراجعت من 959 مليون دولار لـ654.9 مليون دولار بانخفاض 304.9 مليون دولار خلال عام.

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