كيفية استخراج أكواد الطلاب بالرقم القومي للاستفادة من التعليم عن بعد
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطريقة الصحيحة في استخراج أكواد الطلاب عبر موقع studea، وذلك عن طريق الرقم القومي للاستفادة من الدروس المجانية المقدمة عبر المنصات التعليمية الإلكترونية أو التعلم عن بعد، لجميع المراحل التعليمية لمساعدتهم سواء في الأبحاث أو الامتحانات النهائية للعام الحالي.
كانت التربية والتعليم قد أطلقت عدة منصات تعليمية، بعد أن علقت الدراسة خوفًا من انتشار فيروس كورونا "كوفيد -19" أطلقت وزارة التربية والتعليم مجموعة من المنصات التعليمية من أجل متابعة التعليم عن بعد.
رابط موقع أكواد الطلاب
ويمكن للطلاب حاليا استخراج الاكواد عبر موقع المذاكرة لجميع المراحل الثلاث "الإبتدائي-الإعدادي-الثانوي" عبر رابط مباشر.
أما عن الدور الذي يلعبه هذا الكود هو أنه سيتيح لجميع الطلاب من الدخول إلى المنصة التعليمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم التي تتيح متابعة التعليم عن بعد بتقديم مجموعة من الدروس والشروحات التعليمية، سيتمكن الطالب بعد استخراج كود الطالب بالرقم القومي من إجتياز الإختبار وتقيدم الأبحاث الخاصة به فلهذا السبب لابد أن يقوم الطالب أولاً بإستخراج الكود الخاص به عن طريق الرقم القومي.
الإستعلام عن أكواد الطلاب بالرقم القومي
أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم بأن قامت بإطلاق منصة المذاكرة من أجل الإستعلام عن أكواد الطلاب لجميع المراحل من الصف الثالث ابتدائي إلى الصف الثالث ثانوي، ويجب على على كل طالب استخراج الكود الخاص به من أجل الولوج إلى المنصة التعليمية لمتابعة الدروس والشروحات التعليمية عن بعد.
طريقة استخراج كود الطالب بالرقم القومي
|الخطوة الأولى:
|أولاً نقوم بالتوجه إلى الرابط المباشر studea.emis.gov
|الخطوة الثانية:
|نقوم بكتابة الرقم القومي الخاص بالطالب ‘نذكر أن الرقم يتكون من 14 رقم’
|الخطوة الثالثة:
|بعد ذلك يجب كتابة تاريخ الميلاد
|الخطوة الرابعة:
|ثم إسم المحافظة الخاصة بالطالب
|الخطوة الخامسة:
|نكتب النوع
|الخطوة السادسة:
|وفي الأخير نقوم بالنقر على ‘تسجيل الدخول’
وتحاول وزارة التربية والتعليم جاهدة بذل كل الغالي والنفيس من أجل تخطي المرحلة التعليمية للعام الدراسي الحالي دون تضرر أي من أبنائها الطلاب جراء فيروس كورونا المستجد.
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