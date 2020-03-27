التعليم العالي: لانية لإلغاء امتحانات نهاية العام حتى الآن

قال الدكتور محمد الطيب، مساعد وزير التعليم العالي والمتحدث الإعلامي للوزارة، إن وزارة التعليم العالي تتابع الأوضاع والظروف التي تمر بها مصر والعالم أجمع يوم بيوم وسيتم حسم مصير آلية تنسيق قبول طلاب الثانوية بالجامعات وكذلك امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الوقت المناسب والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لوضع نظم القبول العام الدراسي الجديد بالجامعات.وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال تصريحات له عبر مداخلة هاتفية على قناة dmc، أنه تم الغاء امتحانات الميد تيرم بعد قرارات المجلس الأعلى للجامعات في جلسته الماضية، واضيفت درجاته الي درجات امتحانات نهاية العام.وأضاف الطيب أن المجلس الأعلى للجامعات فى حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات كما أن قرار المجلس حتى الآن هو عقد الامتحانات نهاية العام بعد ٣٠ مايو بعد عيد الفطر المبارك، لكنه لن يتم الإضرار بالطلاب أو إجبارهم على النزول إلى الامتحانات وهم غير آمنين على صحتهم، مضيفا أن القاعدة الأساسية هى أمن الطالب ولدينا سيناريوهات مرنة للغاية فيما يتعلق بالامتحانات إذا ما استدعت الضرورة اللجوء إليها وتابع لسنا فى مباراة مع أولياء الأمور والطلاب ولكننا نعمل لصالح الطالب والمنظومة التعليمية.وأكد الطيب أن كل ما يطرحه أولياء الأمور محل دراسة وبحث من قبل المجلس الأعلى للجامعات كرئيس وأعضاء، قائلا: "أنقل لوزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات كل ما يدور على السوشيال ميديا من رغبة أولياء الأمور وأبنائهم بإلغاء الفصل الدراسي أو تخفيف المناهج إلى أخره من طلباتهم"، متابعا لسنا في مباراة مع أولياء الأمور والطلاب، ولا عودة للدراسة إلا بعد التأكد أن صحة الطالب ستكون محفوظة بنسبة 100٪ والقرار الأخير يخضع لتغيرات الظروف.