«التعليم» تتيح للطلاب الاستعلام عن الأكواد إلكترونيًا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة استعلام الطالب عن الكود الخاص به، وذلك عبر الرابط « http:studea.emis.gov.eg»، وذلك استمرارًا للإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا.









وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة جاءت للتيسير على أولياء الأمور والطلاب في الحصول على الكود الخاص بهم إلكترونيًا، حيث سيتيح الكود للطالب الدخول والتسجيل على منصة أدمودو «Edmodo»، والتي سيتم التواصل بين الطالب والمعلم عليها، وتقديم المشروع البحثي من خلالها.





وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة للطلبة الوافدين داخل مصر في السنوات المختلفة فإنهم لن يستطيعوا الاستعلام عن الكود الخاص بهم عبر هذا الرابط لأنه يعتمد على الرقم القومي للطالب، وسيتم إدراجهم خلال الفترة المقبلة، ولكن هذا لن يمنعهم من استخدام منصات التعلم والخدمات المختلفة بالطريقة التي سوف يتم شرحها عند إطلاق كل خدمة.





وكانت الوزارة قد استثمرت في العديد من منظومات ومنصات التعلم (الامتحانات الإلكترونية، منصة إدارة التعلم، بنك المعرفة، منصة التواصل التعليمي ادمودو، أدوات الفصول التخيلية "Teams، Webex، Zoom")، فضلًا عن تطوير آليات الحوكمة الخاصة بالبيانات والتي تعتمد على كود الطالب.