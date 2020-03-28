رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم يعلق على استفسارات أولياء الأمور والمعلمين

السبت 28/مارس/2020 - 06:23 ص
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
طباعة
رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، على جميع استفسارات أولياء الأمور والمعلمين، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ـ سؤال (١): الكود لطلبة المنازل والخدمات يحصلوا عليه إزاى؟
إجابة (١): من خلال الموقع الذي تم إطلاقه.

ـ سؤال (٢): بالنسبة لمعلمي المدارس الخاصة ليس لديهم "أوفيس 365" هيتعاملوا إزاى خلال الفترة القادمة؟
إجابة (٢): إدمودو لا علاقة له بـ"أوفيس 365".

ـ سؤال (٣): بخصوص تسليم شرائح خطوط التابلت الخاصة بالإنترنت، حيث إن الطلبة حاليًا يقومون باستلام هذه الخطوط بأوراق رسمية معتمدة من مدارسهم في حين أنه لم تأتي للمدارس أي تعليمات بخصوص هذا الموضوع، فهل المدارس عليها اعتماد هذه الأوراق للطلبة وتيسير استلامهم للخطوط أم أن ليس لوزارة التعليم علاقة بتسليم الخطوط الذي يتم حاليًا بشركة "we" ؟
إجابة (٣): تم الرد قبل دقائق على هذا الموقع ولكن المدرسة ليس لها أي علاقة بالتعاقد للخطوط (الشركة والطالب ولي الأمر).

سؤال (٤): هل مطلوب من طلبة المنازل بالصف الأول والثاني الثانوي وذوي الاحتياجات أبحاث أم سيتم اختبارهم بطرق اخرى؟
إجابة (٤): أبحاث وهنشرحها في ٥ ابريل ٢٠٢٠ أن شاء الرحمن.

موضوعات متعلقة

تفاصيل الإعلان عن أسعار الوقود الجديدة خلال أيام

«شوقى» يكشف عن 3 بدائل لمن لا يستطيع إتمام مشروع التعليم

«التموين» تكشف حقيقة إغلاق المخابز والبقالة يومى الجمعة والسبت

وفاة الممثل الأمريكي مارك بلوم بـسبب فيروس كورونا

الصور

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

image description

حظر الأربعاء: لا أحد يمر فى «وسط البلد»

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة تكشف سبب ارتفاع نسبة الوفيات بكورونا في مصر (فيديو)

التسجيل في موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2020.. أنظمة كادر المعلم بالتفصيل

الصحة: 6 وفيات.. و41 حالة إصابة جديدة بكورونا

تفاصيل الإعلان عن أسعار الوقود الجديدة خلال أيام

إنفوجراف

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

أيام زمان

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

قصة تهديد يوسف وهبى لـ أسمهان.. وعلاقته بوفاتها

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

نجم الساعة

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

الصحة

الدكتورة دعاء سهيل: هناك تعليمات على مريض السكر اتباعها عند انقاص وزنه

الوخز بالإبر قد يقلل من نوبات الصداع النصفى

الدكتور احمد عادل لـ "الدستور": هناك اسباب تؤثر على حياة الرجل الزوجية

أهل مصر تحذر من الاستخدام الخاطئ للمطهرات وسوائل التعقيم فى مواجهة كورونا

منوعات

موقع وزارة القوى العاملة manpower.. تسجيل استمارة العمالة غير المنتظمة عبر الرابط

الآن.. رابط موقع وزارة القوى العاملة 2020.. منحة العمالة غير المنتظمة "manpower"

التسجيل في موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2020.. أنظمة كادر المعلم بالتفصيل

رابط تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة بالخطوات

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا يلعب مع الكبار
صفاء النجار
ما نراه أقل كثيرًا مما لا نراه
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: مرثية الثلاثين.. عن أحلام جيل ضائع
يوسف إدوارد
كيف صلى الصينيون؟
المزيد

الثقافة

الفائزون في جائزة «ابن خصيب» الثقافية

«المصرية اللبنانية» تهدي كتبًا لمصابي كورونا في العزل الطبي

وزيرة الثقافة تعلق على نجاح حفل عمر خيرت

هيثم الحاج علي يكشف حجم خسائر مخازن «هيئة الكتاب» جراء السيول