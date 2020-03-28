وزير التعليم يعلق على استفسارات أولياء الأمور والمعلمين

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، على جميع استفسارات أولياء الأمور والمعلمين، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".ـ سؤال (١): الكود لطلبة المنازل والخدمات يحصلوا عليه إزاى؟إجابة (١): من خلال الموقع الذي تم إطلاقه.ـ سؤال (٢): بالنسبة لمعلمي المدارس الخاصة ليس لديهم "أوفيس 365" هيتعاملوا إزاى خلال الفترة القادمة؟إجابة (٢): إدمودو لا علاقة له بـ"أوفيس 365".ـ سؤال (٣): بخصوص تسليم شرائح خطوط التابلت الخاصة بالإنترنت، حيث إن الطلبة حاليًا يقومون باستلام هذه الخطوط بأوراق رسمية معتمدة من مدارسهم في حين أنه لم تأتي للمدارس أي تعليمات بخصوص هذا الموضوع، فهل المدارس عليها اعتماد هذه الأوراق للطلبة وتيسير استلامهم للخطوط أم أن ليس لوزارة التعليم علاقة بتسليم الخطوط الذي يتم حاليًا بشركة "we" ؟إجابة (٣): تم الرد قبل دقائق على هذا الموقع ولكن المدرسة ليس لها أي علاقة بالتعاقد للخطوط (الشركة والطالب ولي الأمر).سؤال (٤): هل مطلوب من طلبة المنازل بالصف الأول والثاني الثانوي وذوي الاحتياجات أبحاث أم سيتم اختبارهم بطرق اخرى؟إجابة (٤): أبحاث وهنشرحها في ٥ ابريل ٢٠٢٠ أن شاء الرحمن.