هل وصل العلماء لعلاج أو لقاح لكورونا 2020 ؟

ماهو بلاكنيل

بلاكنيل موجود منذ عقود وهو الدواء المضاد للملاريا الذي تنتجه والذي برهن عن نتائج واعدة في تصنيفه علاج او لقاح لفيروس كورونا المستجد ، وأن هذه الكمية كافية لمعالجة 300 ألف مريض محتمل.







مكوناته الدوائية بلاكنيل، عقار مكون من جزيئات "هيدروكسي كلوروكين"، التي تقي من الإصابة بمرض الملاريا الذي يحدث بسبب لدغات البعوض وأمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة والتهاب المفاصل، وبالتالي تم تصنيفه علاج أو لقاح لفيروس كورونا المستجد.



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التجربة والاكتشاف قال البروفيسور ديدييه راوول، مدير المعهد الاستشفائي الجامعي في مرسيليا، إنه أجرى تجربة سريرية أظهرت أن هذا العقار يمكن أن "يساهم في القضاء على فيروس كورونا المستجد".

وبحسب الدراسة، التي أجراها البروفيسور راوول على 24 مريضًا بالفيروس، فقد اختفى كورونا من أجسام ثلاثة أرباع هؤلاء بعد ستة أيام على بدء تناولهم للعقار.

"استخداماته العلاجية

يستعمل في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي اليفعي كما يمكن أن يعالج الذئبة الحمامية القرصية والجهازية والحمراء، ويستخدم فى علاج الذئبة القرصية والتي تؤثر على الجلد، بالإضافة إلى مشكلات الجلد الحساس تجاه أشعة الشمس.

وبحسب الدراسة، التي أجراها البروفيسور راوول على 24 مريضًا بالفيروس، فقد اختفى كورونا من أجسام ثلاثة أرباع هؤلاء بعد ستة أيام على بدء تناولهم للعقار.

في الوقت الذي يعكف فيه العالم على البحث عن علاج او لقاح لفيروس كورونا المستجد الذي تسبب في العديد من الوفيات والإصابات حول العالم، أعلنت مجموعة "سانوفي" الدوائية الفرنسية أنها مستعدة لأن تقدم للسلطات الفرنسية ملايين الجرعات من "بلاكنيل".