موعد إنتاج لقاح لـ علاج «كورونا» فى مصر

قال الدكتور محمد أحمد، عضو الفريق البحثي المصري لإنتاج لقاح "كورونا"، إننا نتحرك باتجاه اللقاح والدواء، وهذه ليست المرة الأولى التي نخوض فيها تجربة تصنيع اللقاحات، حيث كان لنا سابق خبرة فى تصنيع لقاح "متلازمة الشرق الأوسط"، مشيرًا إلى أن اللقاح يقي من الإصابة بكورونا.وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المُذاع على فضائية "ON": "نحن في الخطوات الأولى ونحتاج من 4 لـ 5 أشهر للانتهاء من تصنيع اللقاح".وتابع: "لدينا علاقات مع الصين وألمانيا وهنج كونج للتواصل معهم بشأن كل جديد"، مشيرًا إلى أننا نحاول تصنيع لقاح الكورونا بطريقة جديدة.