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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

موعد إنتاج لقاح لـ علاج «كورونا» فى مصر

الأحد 08/مارس/2020 - 10:00 م
كورونا
كورونا
أحمد عبد الرازق
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قال الدكتور محمد أحمد، عضو الفريق البحثي المصري لإنتاج لقاح "كورونا"، إننا نتحرك باتجاه اللقاح والدواء، وهذه ليست المرة الأولى التي نخوض فيها تجربة تصنيع اللقاحات، حيث كان لنا سابق خبرة فى تصنيع لقاح "متلازمة الشرق الأوسط"، مشيرًا إلى أن اللقاح يقي من الإصابة بكورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المُذاع على فضائية "ON": "نحن في الخطوات الأولى ونحتاج من 4 لـ 5 أشهر للانتهاء من تصنيع اللقاح".

وتابع: "لدينا علاقات مع الصين وألمانيا وهنج كونج للتواصل معهم بشأن كل جديد"، مشيرًا إلى أننا نحاول تصنيع لقاح الكورونا بطريقة جديدة.

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