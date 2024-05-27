حالة الطقس في مصر حتى نهاية الأسبوع وموعد انخفاض الحرارة

شهدت حالة الطقس اليوم في العديد من مناطق الجمهورية أجواء حارة خاصة في جنوب البلاد، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ ووصلت درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى إلى 35 درجة مئوية وفي المقابل، يتوقع هطول أمطار خفيفة على فترات متقطعة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية هذه الأمطار ماتساهم في خفض الرطوبة وتخفف من حدة الحرارة.

حالة الطقس اليوم في مصر

كما شهدت عدة مناطق نشاطا في حركة الرياح على معظم الأنحاء، مما يزيد من الإحساس بالانتعاش ويعمل على تخفيف الاحساس بارتفاع درجات الحرارة.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء وخلال الأيام المقبلة حيث يتوقع أن يشهد الطقس في الفترة من يوم الثلاثاء 28 مايو الجاري وحتى يوم الأحد 2 يونيو المقبل تقلبات ملحوظة في درجات الحرارة وحركة الرياح على مختلف مناطق البلاد، كما يتوقع طقسًا حارًا نهارًا على أغلب الأنحاء، مع ارتفاع الحرارة بشكل ملحوظ في جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون معتدلًا ليلًا على معظم المناطق.



موعد انخفاض درجات الحرارة

ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ بدء من غدا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بقيم أن تتراوح بين 2 إلى 3 درجة مئوية.

حالة الطقس لمدة أسبوع

وتتوقع الأرصاد استمرار نشاط حركة الرياح على مختلف المناطق على فترات متقطعة خلال أيام الأربعاء 29 مايو وحتى يوم الأحد المقبل كما قد تظهر فرص لهطول أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة خلال اسبوع

وتتوقع الأرصاد أن ترتفع درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري، حيث تشهد القاهرة والوجة البحري يوم غد الثلاثاء العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة، وتستقر الأجواء حتى يوم الجمعة المقبلة، حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بمعدل درجتين، لتصل يوم الأحد إلى 34 درجة مئوية للعظمى و22 درجة للصغرى.

أما السواحل الشمالية، فتشهد درجة الحرارة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين 25 درجة مئوية للعظمى و19 درجة للصغرى، وتبدأ في الارتفاع ابتداء من يوم الخميس حتى تصل إلى أعلى درجة لها يوم السبت المقبل، حيث تسجل 32 درجة مئوية للعظمى و23 درجة للصغرى.

وفي الصعيد، تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا يوم غد، حيث تسجل محافظات شمال الصعيد العظمى 34 درجة مئوية والصغرى 23 درجة، بينما في جنوب الصعيد، تسجل العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.