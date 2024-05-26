الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لأول مرة تزويد مخيمات الحجاج بعرفات ومنى بالتكييفات والمراوح لمواجهة حرارة الطقس

حجاج
حجاج

قال مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية اللواء محمود توفيق، إن بعثة القرعة حرصت مثل كل عام على تطوير الخدمات المقدمة للحجاج في منطقة المشاعر المقدسة، مشيرا إلى أن البعثة نجحت في الحصول على موقع جديد متميز لمخيمات حجاج القرعة بمشعر عرفات، بالقرب من مسجد نمرة، يتوسطه موقف للحافلات لسهولة النفرة إلى المزدلفة.

الاتفاق على تزويد مخيمات الحجاج بمشعري عرفات ومنى بكمية كبيرة من المراوح

وأكد أنه تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية، ونظرا لارتفاع درجات الحرارة هذا العام، فقد تم الاتفاق على تزويد مخيمات الحجاج بمشعري عرفات ومنى، بكمية كبيرة من المراوح، بالإضافة إلى أجهزة التكييف ذات القدرات العالية، والتي تم التعاقد عليها لمواجهة الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة خلال أداء مناسك الحج هذا العام.

وأضاف أنه سيتم مثل الأعوام الماضية، تجهيز مخيمات ضيوف الرحمن بمشعر عرفات بالمنامات (صوفا بيد) داخل الخيام الألماني المكيفة التي تم التعاقد عليها، والتي لا تتأثر بأشعة الشمس، وبالتالي لا تمتص الحرارة، بالإضافة إلى توفير عدد كاف من المقاعد البلاستيكية والطاولات والمظلات خارج كل مجموعة من الخيام في مشعر عرفات، ليستخدمها الحجاج على مدار اليوم، بدلا من الجلوس داخل المخيم طوال الوقت، بالإضافة إلى توفير ثلاجات مفتوحة على مدار ال24 ساعة، تحتوي على كميات كبيرة من العصائر المجانية للحجاج، لمساعدتهم على تحمل الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة، فضلا عن المشروبات الساخنة المجانية التي ستقدم للحجاج بمنطقة المشاعر المقدسة على مدى ال(24) ساعة.

أما بالنسبة لمشعر منى، أشار إلى أن بعثة حج القرعة تعاقدت هذا العام أيضا على مخيمات ألماني مكيفة، سيتم فرشها بالكامل بالسجاد الجديد، والمنامات(الصوفا بيد)، ليستخدمها الحاج كسرير أو كمقعد وفقا لحاجته.

بعثة الحج المصرية المزدلفة عرفات منى درجات الحرارة مناسك الحج

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