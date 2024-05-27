الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحر رجع.. حالة الطقس اليوم الإثنين 27-5-2024 فى مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

يحرص المواطنين بشكل يومي قبل التحرك من منزلهم معرفة حالة الطقس اليوم الإثنين 27-5-2024 في مصر ودرجات الحرارة بالقاهرة والإسكندرية المحافظات عبر جوجل، حيث كشفت هيئة الأرصاد الجوية في مصر عن حالة الطقس اليوم، لافتة إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة التي بدأت منذ أسبوع على كافة أنحاء البلاد.

حالة الطقس اليوم الإثنين 27-5-2024 في مصر 

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير حالة الطقس اليوم الإثنين، وموعد انخفاض درجات الحرارة، ودرجات الحرارة اليوم.

موعد انخفاض درجات الحرارة

أوضحت هيئة الأرصاد حالة الطقس اليوم الإثنين، منوها إلى ارتفاع درجات الحرارة في محافظات الجمهورية، حيث أن عادت الأجواء الحارة لتضرب البلاد من جديد، وذلك بداية من أمس الأحد القادم.

وكشفت الأرصاد عن موعد انخفاض درجات الحرارة، حيث بدءا من يوم الثلاثاء 28 مايو، سيحدث انخفاض تدريجى في درجات الحرارة بقيم ستتراوح ما بين 3 لـ 5 درجات على شمال البلاد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم ال‘ثنين، طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل ليلا على شمال البلاد، حتي شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

وأوضحت الأرصاد حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدا الثلاثاء 28 مايو 2024، والتي تتمثل في:

تتوقع الهيئة المصرية للأرصاد، أن تنشط الرياح على السواحل الشمالية الشرقية، بينما ستنشط أحيانا في مناطق من محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وتكون على فترات متقطعة.

وأضافت بوجود فرص لسقوط أمطار خفيفة بمناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وذلك على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم الأحد 26 مايو 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس اليوم السبت في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

درجات الحرارة اليوم الإثنين 

  • القاهرة الكبرى والوجه البحري الدرجة العظمى 35، الدرجة الصغرى 22.
  • السواحل الشمالية الدرجة العظمى 26، الصغرى 19.
  • جنوب سيناء العظمى 44، الصغرى 26.
  • شمال الصعيد الدرجة العظمى 38، الدرجة الصغرى 22.
  • جنوب الصعيد الدرجة العظمى 42، الدرجة الصغرى 27.
حالة الطقس اليوم حالة الطقس غدا حالة الطقس في القاهرة حالة الطقس في الاسكندرية درجات الحرارة اليوم هيئة الاصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم وغدا حالة الجو الطقس غدا اخبار الطقس اليوم اخبار الطقس غدا اخر اخبار الطقس اخر اخبار الطقس اليوم أخبار الطقس الطقس في الأيام المقبلة

مواد متعلقة

حالة الطقس اليوم السبت في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

حالة الطقس اليوم في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

الأكثر قراءة

نتيجة الترم الثاني 2024 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

بجميع المحافظات.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثانى برقم الجلوس فقط

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 27 مايو 2024 فى البنوك

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 27 مايو 2024 مقابل الجنيه المصرى

سعر الذهب اليوم الإثنين 27 مايو 2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 27 مايو 2024 والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

محاسن السنوسي

المعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلى الحكومة أن تجيب

مدحت بشاى

مصر الغد.. وإشراقاتها التنموية

لواء. محسن الفحام

دلائل ورسائل

صور

بطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة الـ12.. فرحة جماهير الأهلى فى كل مكان

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

13 شهيدًا وإصابة العشرات إثر قصف طائرات الاحتلال لمنزل فى جباليا

أسر الجنود الإسرائيليين يربك الاحتلال ويلزمه الصمت

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟