الحر رجع.. حالة الطقس اليوم الإثنين 27-5-2024 فى مصر

يحرص المواطنين بشكل يومي قبل التحرك من منزلهم معرفة حالة الطقس اليوم الإثنين 27-5-2024 في مصر ودرجات الحرارة بالقاهرة والإسكندرية المحافظات عبر جوجل، حيث كشفت هيئة الأرصاد الجوية في مصر عن حالة الطقس اليوم، لافتة إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة التي بدأت منذ أسبوع على كافة أنحاء البلاد.

حالة الطقس اليوم الإثنين 27-5-2024 في مصر

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير حالة الطقس اليوم الإثنين، وموعد انخفاض درجات الحرارة، ودرجات الحرارة اليوم.

موعد انخفاض درجات الحرارة

أوضحت هيئة الأرصاد حالة الطقس اليوم الإثنين، منوها إلى ارتفاع درجات الحرارة في محافظات الجمهورية، حيث أن عادت الأجواء الحارة لتضرب البلاد من جديد، وذلك بداية من أمس الأحد القادم.

وكشفت الأرصاد عن موعد انخفاض درجات الحرارة، حيث بدءا من يوم الثلاثاء 28 مايو، سيحدث انخفاض تدريجى في درجات الحرارة بقيم ستتراوح ما بين 3 لـ 5 درجات على شمال البلاد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم ال‘ثنين، طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل ليلا على شمال البلاد، حتي شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

وأوضحت الأرصاد حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدا الثلاثاء 28 مايو 2024، والتي تتمثل في:

تتوقع الهيئة المصرية للأرصاد، أن تنشط الرياح على السواحل الشمالية الشرقية، بينما ستنشط أحيانا في مناطق من محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وتكون على فترات متقطعة.

وأضافت بوجود فرص لسقوط أمطار خفيفة بمناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وذلك على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الإثنين