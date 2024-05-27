الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فى غياب الأهلى والزمالك.. مواعيد مباريات دور الـ32 بـ"كأس مصر"

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

تنطلق غدا الثلاثاء منافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر في نسختها الجديدة (موسم 2023/2024)، عقب إسدال الستار عن نسخة الموسم الماضي (2022/2023)، والتي توج الأهلى بلقبها على حساب غريمه التقليدي الزمالك بثنائية نظيفة، بالمملكة العربية السعودية.

وتقام منافسات دور الـ32 بـ كأس مصر، على مدار 5 أيام متواصلة، اعتبارا من غدا الثلاثاء وتستمر حتى السبت المقبل، الأول من يونيو.

وتشهد منافسات دور الـ32 بـ كأس مصر، إقامة جميع مباريات الدور ذاته، باستثناء مواجهتي الأهلي مع الألومنيوم والزمالك مع بروكسى، بعد تأجيلهما لأجل غير مسمى رسميا.

مواعيد مباريات دور الـ32 بكأس مصر (نسخة 2023/2024)

الثلاثاء 28 مايو الجاري

سيراميكا كليوباترا & مكادي.. الخامسة مساء (ستاد الجبل الأخضر).

سموحة & لافيينا .. الثامنة مساء (ستاد الإسكندرية).

زد إف سي & الداخلية .. الثامنة مساء (ستاد السلام).

الأربعاء 29 مايو الجاري

المقاولون العرب & الترسانة.. الخامسة مساء (ستاد الجبل الأخضر).

طلائع الجيش & بورفؤاد .. الثامنة مساء (ستاد جهاز الرياضة العسكري).

الخميس 30 مايو الجاري

المصري البورسعيدي & جمهورية شبين .. الخامسة مساء (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

الإسماعيلي & القناة .. الثامنة مساء (ستاد الإسماعيلية).

الجمعة 31 مايو الجاري

البنك الأهلي & بتروجت .. الخامسة مساء (ستاد الجبل الأخضر).

بلدية المحلة & الجونة .. الخامسة مساء (ستاد غزل المحلة).

بيراميدز & النصر .. الثامنة مساء (ستاد الدفاع الجوي).

الاتحاد السكندري & أبو قير للأسمدة .. الثامنة مساء (ستاد الإسكندرية).

السبت 1 يونيو المقبل

فاركو & الواسطى .. الخامسة مساء (ستاد المكس بالإسكندرية).

إنبي & النجوم .. الثامنة مساء (ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس).

مودرن فيوتشر & بترول أسيوط .. الثامنة مساء (ستاد السلام).

مواعيد مباريات دور الـ32 بكأس مصر في غياب الأهلي والزمالك
الاهلى الزمالك بروكسي الالومنيوم كاس مصر

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