الجبلاية يوافق على تأجيل مباراتى الأهلى والزمالك فى كأس مصر

وافق مسئولو اتحاد الكرة على طلب ناديى الأهلى والزمالك، بشأن تأجيل مباراة كل منهما فى دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بعد تأكد الجبلاية من استدعاء حسام حسن، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، عددًا كبيرًا من لاعبى الفريقين لمعسكر الفراعنة الذى ينطلق يوم الثلاثاء المقبل.

واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر على استدعاء 9 لاعبين من الأهلى و3 لاعبين من الزمالك، استعدادًا لمباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم 2026.

وضمت قائمة اللاعبين المرشحين من الأهلى للتواجد فى القائمة النهائية لمنتخب مصر كلًا من محمد الشناوى ومصطفى شوبير ومحمد هانى وعمر كمال عبدالواحد ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وأكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور.

فى حين ضمت الترشيحات من فريق الزمالك كلًا من محمد عواد وأحمد سيد زيزو، ونبيل عماد دونجا، وإن كانت فرصة تواجد دونجا ضعيفة للغاية.

ومن المقرر أن يعلن حسام حسن قائمة الفراعنة خلال ساعات قليلة، حتى يكون هناك متسع من الوقت أمام اللاعبين قبل الانضمام لمعسكر الفراعنة بعد غدٍ الثلاثاء مع بداية انطلاق المعسكر.

ويخشى حسام حسن من عدم انضمام لاعبى الأهلى فى الموعد المحدد، خاصة أنهم يمثلون الغالبية العظمى من اختيارات الجهاز الفنى.