الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جائحة عالمية.. 300 مليون طفل يتعرضون سنويا للاستغلال الجنسي عبر الانترنت

الاستغلال الجنسي
الاستغلال الجنسي للأطفال

أكدت دراسة علمية، تعرض أكثر من 300 مليون طفل عبر العالم  للاستغلال والاعتداء الجنسي عبر الإنترنت كل عام.

ووجد باحثون في جامعة إدنبره أن 12.6% من أطفال العالم وقعوا ضحايا للحديث والمشاركة والتعرض للصور ومقاطع الفيديو الجنسية دون رضاهم في العام الماضي، أي ما يعادل حوالي 302 مليون فرد، وذلك وفق صحيفة "الجارديان" البريطانية.

txt

آخرهم شون ديدى.. نجوم هوليوود فى مرمى اتهامات الاعتداء الجنسى

تعرض 12 % من أطفال العالم للاستغلال الجنسي عبر الانترنت

وتعرضت نسبة مماثلة تقدر بـ 12.5% للإغراء عبر الإنترنت، مثل الحديث الجنسي غير المرغوب فيه الذي يمكن أن يشمل إرسال رسائل جنسية وأسئلة جنسية وطلبات جنسية من قبل البالغين أو الشباب الآخرين، وذلك في أول تقدير عالمي لحجم الأزمة التي يتعرض لها الأطفال حول العالم.

وبحسب الصحيفة البريطانية يمكن أن تتخذ الجرائم أيضًا شكل "الابتزاز الجنسي"، حيث يطلب المحتالون المال من الضحايا للحفاظ على خصوصية الصور، وإساءة استخدام تقنية التزييف العميق التي يعتمدها الذكاء الاصطناعي.

ويشير البحث إلى أن الولايات المتحدة منطقة عالية الخطورة بشكل خاص. 

الولايات المتحدة وبريطانيا الأكثر استغلالا جنسيا للأطفال

وتتضمن مبادرة تشايلد لايت التابعة لجامعة إدنبره ـ والتي تهدف إلى فهم مدى انتشار إساءة معاملة الأطفال  مؤشرًا عالميًا جديدًا، والذي وجد أن واحدًا من كل تسعة رجال في الولايات المتحدة (أي ما يعادل 14 مليونًا تقريبًا) اعترف بارتكاب جرائم ضد الأطفال عبر الإنترنت في مرحلة ما.

ووجدت الدراسات الاستقصائية أن 7% من الرجال البريطانيين، أي ما يعادل 1.8 مليون، اعترفوا بذلك.

ووجد البحث أيضًا أن العديد من الرجال اعترفوا بأنهم سيسعون لارتكاب جرائم جنسية جسدية ضد الأطفال إذا اعتقدوا أن الأمر سيبقى سرًا.

txt

بعد تهمة الاعتداء الجنسى.. أول تعليق من دانى ألفيس بعد الإفراج المشروط

الاستغلال الجنسي للأطفال.. جائحة صحية عالمية تهدد العالم

وقال بول ستانفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة تشايلد لايت إن المواد المتعلقة بإساءة معاملة الأطفال منتشرة جدًا لدرجة أنه يتم الإبلاغ عن الملفات في المتوسط ​​إلى منظمات المراقبة والشرطة مرة واحدة كل ثانية.

وتابع "هذا جائحة صحية عالمية ظلت مخفية لفترة طويلة جدا، فهو يحدث في كل بلد، وينمو بشكل كبير، ويتطلب استجابة عالمية، ونحن بحاجة إلى التصرف بشكل عاجل والتعامل مع الأمر باعتباره مشكلة صحية عامة يمكن الوقاية منها".

وقال ستيفن كافانا، المدير التنفيذي للإنتربول، إن الأساليب التقليدية لإنفاذ القانون تواجه صعوبات في مواكبة هذه التطورات، داعيا إلى فعل المزيد على المستوى العالمي، بما في ذلك تدريب المحققين المتخصصين، وتبادل البيانات والمعدات بشكل أفضل لمكافحة هذا الوباء بشكل فعال والضرر الذي يلحقه بحياة الملايين من الشباب حول العالم.

وقالت جريس تامي، إحدى الناجيات من الاعتداء الجنسي على الأطفال، والتي أسست مؤسسة جريس تامي، إن وجود قاعدة بيانات بحثية عالمية مركزية أمر ضروري لحماية الأطفال.

الاعتداء الجنسي الاعتداء الجنسي عبر الإنترنت جامعة ادنبرة مقاطع الفيديو الجنسية رسائل جنسية الابتزاز الجنسي

مواد متعلقة

فاينانشيال تايمز: الغارات الإسرائيلية على خيام رفح قتلت العشرات.. واستهدفت المناطق الآمنة

تقرير عبرى: سخرية واسعة بين المصريين لخلط إسرائيل بين محمد شبانة وقيادى بحماس

تحركات جديدة فى بريطانيا لحظر الهواتف الذكية.. ومخاوف كارثية من تضرر الأطفال

جون ميرشايمر: إسرائيل اتخذت حرب غزة ستارًا لتنفيذ تطهير عرقى ضد الفلسطينيين

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية

انجراف جزء من الرصيف الأمريكى قبالة سواحل غزة بسبب الأمواج القوية

الجارديان: أمريكا وبريطانيا تدعمان إسرائيل ضد "العدل الدولية"

5 أضعاف.. الذكاء الاصطناعي يُعزز مستويات النمو ويواجه أزمة نقص العمالة

الأكثر قراءة

فصائل فلسطينية ترد على "محرقة الخيام" باستهداف قوة إسرائيلية على حاجز "سناعوز"

نتيجة الترم الثاني 2024 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

بعد 14 ساعة.. الأمن يحرر الطفل "إياد" ويضبط خاطفيه بالمنوفية

النائب العام يخلى سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيًا

الأمن يكشف سبب اختطاف الطفل "إياد" بالمنوفية.. القصة كاملة

مفاجأة سارة بشأن أسعار اللحوم فى الأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

محاسن السنوسي

المعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلى الحكومة أن تجيب

صور

أصوات السلام.. حوار الطبول فى صور

بطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة الـ12.. فرحة جماهير الأهلى فى كل مكان

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

شكوى جديدة للجنائية الدولية.. إسرائيل تصر على استهداف الصحفيين فى غزة

انهيار الداخل الإسرائيلي.. وجيش الاحتلال يفقد الدعم بسبب فشل حرب غزة

غزة تنزف.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين لليوم الـ234