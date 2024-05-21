الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز

دراسة بريطانية

5 أضعاف.. الذكاء الاصطناعي يُعزز مستويات النمو ويواجه أزمة نقص العمالة

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

كشف تقرير بريطاني، أن قطاعات الاقتصاد العالمي الأكثر اعتمادا على الذكاء الاصطناعي (AI) تشهد زيادة ملحوظة في الإنتاجية، وكذلك زيادة في مستويات الأجور التي تتطلب مهارات الذكاء الاصطناعي.

ووجدت دراسة أجرتها شركة "برايس ووترهاوس كوبرز"، أن نمو الإنتاجية كان أسرع بخمس مرات تقريبًا في أجزاء من الاقتصاد التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي مقارنة بالقطاعات الأخرى الأقل اعتمادا عليه.

نتائج مقياس وظائف الذكاء الاصطناعي العالمي 2024

وأوضحت صحيفة "الجارديان" البريطانية في تقرير لها، أن هذه الدراسة تعزز الآمال في أن الذكاء الاصطناعي قد يساعد في انتشال الاقتصاد العالمي من أدنى مستويات النمو المنخفض منذ 15 عامًا.

وقالت شركة "برايس ووترهاوس كوبرز"، إنه المملكة المتحدة، وهي واحدة من 15 دولة يغطيها التقرير، كانت إعلانات الوظائف التي تتطلب مهارات الذكاء الاصطناعي بها تنمو بشكل أسرع بمقدار 3.6 مرة مقارنة بجميع قوائم الوظائف.

وأشارت الدراسة، إلى انه في المتوسط، كان أصحاب العمل في المملكة المتحدة على استعداد لدفع علاوة أجور بنسبة 14% للوظائف التي تتطلب مهارات الذكاء الاصطناعي، حيث شهدت القطاعات القانونية وقطاع تكنولوجيا المعلومات أعلى العلاوات، وكان الارتفاع في الإنتاجية في القطاعات الأكثر تعرضا للذكاء الاصطناعي  مثل الخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المهنية ـأعلى بشكل هامشي في المملكة المتحدة من المتوسط العالمي.

ومنذ إطلاق تطبيق تشات جي بي تي (ChatGPT) في أواخر عام 2022، كان هناك الكثير من الجدل حول الآثار المترتبة على التوظيف في العصر الجديد للآلات الذكية، لكن شركة برايس ووترهاوس كوبرز قالت إن الذكاء الاصطناعي كان له تأثير على سوق العمل لأكثر من عقد من الزمن.

ووجد مقياس وظائف الذكاء الاصطناعي العالمي لعام 2024 الصادر عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز، أن الشركات تستخدم حاليًا الذكاء الاصطناعي كحل لنقص العمال المتاحين.

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الذكاء الاصطناعي يواجه أزمة قلة العمالة 

وأضافت أنه "قد تكون هذه أخبارًا جيدة للعديد من الدول التي تواجه تقلصًا في عدد السكان في سن العمل واحتياجات كبيرة من العمالة غير ملباة في العديد من القطاعات، ويمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في ضمان توفر العمالة المتاحة للاقتصاد للوصول إلى إمكاناته الكاملة".

وقال التقرير، إن التوظيف في المهن المعرضة للذكاء الاصطناعي لا يزال ينمو، ويشير إلى أن وصول الذكاء الاصطناعي لا يبشر بعصر من فقدان الوظائف كما قالت بعض الدراسات.

ومع هذا توقعت إحدى الدراسات، التي أجراها معهد أبحاث السياسة العامة، أن حوالي 8 ملايين وظيفة يمكن أن تختفي في المملكة المتحدة خلال الأعوام القليلة المقبلة بحسب الجارديان.

وقال باريت كوبيليان، كبير الاقتصاديين في شركة برايس ووترهاوس كوبرز في المملكة المتحدة، إن النتائج التي توصلوا إليها أوضحت أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على إنشاء صناعات جديدة، وتحويل سوق العمل، وربما رفع معدلات نمو الإنتاجية. 

وتابعت "فيما يتعلق بالأثر الاقتصادي، لا نرى سوى قمة جبل الجليد ففي الوقت الحالي، تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن اعتماد الذكاء الاصطناعي يتركز في عدد قليل من قطاعات الاقتصاد، ولكن بمجرد تحسن التكنولوجيا وانتشارها عبر قطاعات أخرى من الاقتصاد، فإن الإمكانات المستقبلية يمكن أن تكون تحويلية وداعمة للاقتصاد".

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