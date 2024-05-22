آخرهم شون ديدى.. نجوم هوليوود فى مرمى اتهامات الاعتداء الجنسى

تشهد صناعة الترفيه والسينما في هوليوود موجة من الصدمات والانتقادات بعدما خرجت للعلن قصص عديدة تتعلق بالتحرش الجنسي وسوء المعاملة. تتنوع هذه القضايا بين الادعاءات الجديدة والاتهامات التي تعود إلى العقود السابقة، مما أثار ضجة واسعة في الرأي العام.

وكانت آخر تلك القضايا ادعاءات جديدة ضد مغني الراب الشهير شون ديدي، بالاعتداء الجنسي على حبيبته السابقة، واجبارها على ممارسة علاقة معه، مما يذكرنا باتهامات سابقة لنجوم هوليوود.

شون "ديدي" كومز: اتهامات بالاعتداء الجنسي

يواجه شون "ديدي" كومز اتهامات بالاعتداء الجنسي من قبل عارضة الأزياء السابقة كريستال ماكيني، التي زعمت أنها تعرضت للاعتداء منه في عام 2003.

ووفقًا للشكوى، فإن ماكيني كانت تبلغ من العمر 22 عامًا عندما قابلت كومز لأول مرة، واتهمته بتخديرها والاعتداء عليها بعد ذلك. تجري الآن التحقيقات لمعرفة ما إذا كانت هذه الادعاءات صحيحة أم لا.

راسل براند: اتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي

راسل براند، الممثل الكوميدي الإنجليزي، واجه اتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي والإيذاء العاطفي من قبل أربع نساء. وانكر براند هذه الادعاءات، مؤكدًا أن تصرفاته دائمًا كانت بالتراضي.

ومن بين الاتهامات الواردة في التحقيق، أن براند، البالغ من العمر 48 عاما، كان ينتهج سلوكا مسيطرا ومهينا ووحشيا.

وفي سبتمبر الماضي، بثّ براند مقطع فيديو أنكر فيه ما وصفه بأنه "اتهامات جنائية خطيرة" قال إنها على وشك أن توجَّه إليه.

هارفي واينشتاين: فضيحة تحرش جنسي

هارفي واينشتاين، المنتج الأمريكي الشهير، تورط في فضيحة تحرش جنسي هزت عالم هوليوود. اتهمت 34 امرأة، بينهن أنجلينا جولي وآشلي جاد وروز ماكجاون، واينشتاين بالتحرش بهن. تمت إقالته من شركته الخاصة وإلغاء عضويته في أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة بسبب هذه الاتهامات.

لوي سي كيه: اعتراف بتصرفات غير مسئولة

لوي سي كيه، الممثل الأمريكي الشهير، أقر بتصرفات غير مسئولة وسلوك غير لائق، بعدما اتهمته خمس نساء بسوء السلوك الجنسي. يعتذر سي كيه عن تصرفاته ويؤكد على ضرورة تحمل المسؤولية عن أفعاله.

كيفن سبيسي: اعتراف بالتحرش والاعتذار

كيفن سبيسي، الممثل الأمريكي الشهير، اعترف بتحرشه بالممثل أنتوني راب قبل أكثر من 30 عامًا. اعتذر سبيسي عن تصرفاته وأعرب عن أسفه لأي تأثير سلبي تسبب به.