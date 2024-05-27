وزير الإنتاج الحربى: حريصون على تطوير منظومة التعليم بمصر وربط البحث العلمى بالصناعة

أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، حرص الوزارة على تطوير منظومة التعليم بمصر، وسعيها الدائم إلى ربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة؛ بما يسهم في تطوير منظومة التصنيع والإنتاج بالبلاد وذلك من خلال الأذرع التعليمية التابعة للوزارة.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير الدولة للإنتاج الحربي، مجلس إدارة الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة للوزارة، بمقر الأكاديمية في مدينة السلام.

واطمأن وزير الدولة للإنتاج الحربي، في مستهل الاجتماع، على سير العملية التعليمية بالأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، كما استمع إلى ما استعرضه الدكتور فوزي إبراهيم، عميد الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، من ملفات عمل الأكاديمية وخطط التطوير المقترحة لتحسين العملية التعليمية بها.

وشدد المهندس محمد صلاح على ضرورة توفير كل سبل الدعم لطلاب الأكاديمية وتشجيعهم على الانخراط في مختلف الأنشطة العلمية والثقافية والفنية بما يصقل مهاراتهم وينمّي شخصياتهم، لافتا إلى أهمية الحرص على توفير بيئة عمل مواتية للعاملين بالأكاديمية، سواء أعضاء هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة أو الموظفين، وتشجيعهم لتطوير الأداء وتحسين جودة التعليم بالأكاديمية بشكل مستمر؛ بما يسهم في الارتقاء بمكانتها وبمستوى طلابها وكذلك الارتقاء بمستوى خريجيها للمنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا وتحقيق رؤيتها ورسالتها في المساهمة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة المصرية على كل المستويات.

وأشار الوزير إلى ضرورة حرص الجميع على تحقيق هدف الأكاديمية الأساسي المتمثل في المساهمة بتخريج مهندسين أكفاء في المجالات الهندسية الحديثة (الميكانيكا والكهرباء والكيمياء) التي تحتاجها سوق العمل، مشددًا على ضرورة الحرص لإكساب طلاب الأكاديمية فكر ريادة الأعمال للمساهمة في الخروج بابتكارات جديدة أو وضع حلول لمواجهة مختلف التحديات.

من جانبه، أشار محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة تعد صرحًا تعليميًا وبحثيًا متميزًا وتضم صفوة متميزة من أعضاء هيئة التدريس الذين لا يألو جهدًا في مشاركة خبراتهم ومعارفهم ونقلها إلى الطلاب، إيمانًا منهم بأهمية إعداد خريج متميز ومؤهل للالتحاق بسوق العمل فور تخرجه.