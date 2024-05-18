طلاب مصريون يحصدون المركز الأول عالميا في مسابقة الروبوتات الدولية.. ومشارك: "رفعنا رأس بلدنا"

في عالم يشهد تسارعًا مذهلًا للتقنية، تخترق الروبوتات حياتنا بقوة مذهلة، وشهدت صناعة الروبوتات تطورا كبيرا في الفترة الحديثة، ولم تقتصر الاكتشافات في هذا العصر على الباحثين ولكنها شملت أيضا الأطفال، حيث اهتمت الأسر في العصر الحالي لجعل أطفالهم يواكبون التطور السريع للتكنولوجيا وتوظيف قدراتهم فيما يعود بالنفع على مستقبلهم ومستقبل بلدهم، وانطلقت المسابقات للطلاب المصريين ليثبتوا للعالم أنهم دائما يتحدون الصعاب.

طلاب مصريون يحصدون المركز الأول عالميا فى مسابقة الروبوتات الدولية Robotics Championship

حصد فريق مكوَّن من 4 طلاب من مصر على المركز الأول عالميا واقتناص الميدالية الذهبية بمسابقة الروبوت الدولية " Robotics Championship" فى نسختها الثانية عشر والتي أقيمت في دولة رومانيا.

وقال الطالب يوسف أحمد والذي يبلغ من العمر 12 عاما في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "أنا في الصف السادس الابتدائي، اهتمت أسرتي بتعليمي في مجال الروبوتات والبرمجة من سن 3 سنوات، وبالفعل تطورت حتى لحقت بالمسابقات وحصدت مع فريقي المركز الثاني على مستوى الجمهورية في نوفمبر 2023 وكانت هذه خطوه للتأهيل للمسابقة الدولية، قمنا بالتحضير لهذه المسابقة منذ ثلاث شهور عن طريق التدريب وعمل الديزاينات وابتكرنا العديد من الحلول".

-فوزنا على أكثر من 2000 متسابق يمثلون 400 فريق من 21 دولة حول العالم

وأضاف: "استطعت أنا وفريقي الحصول على المركز الأول ورفعنا رأس مصر عاليا بعد فوزنا على أكثر من 2000 متسابق يمثلون 400 فريق من 21 دولة حول العالم من بينها ألمانيا واليونان والبرازيل ورومانيا والصين وتايلاند واليابان وكوريا والهند وكوريا الجنوبية وكرواتيا والمجر وتركيا وغيرها من البلاد المتقدمة فى هذا المجال".

وأشار إلى أن هناك العديد من التحديات التي واجهت الفريق وهى اتساع مساحة الملعب بالإضافة إلى أن أدوات الفرق الثانية كانت أعلى بكثير أدوات فريقهم.

وأضاف: "كان فريقنا يدعى فراعنة مواهب وكان مكون من أربعة طلاب وهم آسر تامر ويمنى وائل وندا وائل وانا ولقد أقيمت المسابقة برعاية الإتحاد الأوروبى من خلال جامعة أوراديا المنظمة للبطولة بدولة رومانيا فى الفترة من ٩ إلى ١١ مايو الحالى ٢٠٢٤".

وتابع: "وكان المشروع عبارة عن ابتكار وبرمجة روبوت قادر على تتبع الخطوط فى مسارات مختلفة الانحناءات والاتجاهات من اللحظة الأولى من تحركه وحتى نهاية المسار فى أقل وقت ممكن والفائز بالمركز الأول هو من يجعل الروبوت ينهى المسار فى أسرع وقت ممكن من الروبوتات الأخرى وهذا التحدى يمثل العديد من التطبيقات الحياتية مثل السيارات ذاتية القيادة والروبوتات المستخدمة فى الحراسة وعمليات الإصلاح والصيانة فى المصانع العاملة فى صناعات البتروكيماويات وكذلك عمليات نقل وتخذين البضاعة مثل ما يحدث الأن فى مخازن أمازون".

وختم: "‎حاليا نقوم بتعلم مهارات وتطبيقات أكثر فنية لتطوير الروبوت لخوض مهام مختلفة أكثر دقة وصعوبة للمشاركة بالبطولة الدولية بتركيا‏(WRO) World Robot Olympiad وهى مسابقة من أصعب المسابقات على مستوى العالم ونتمنى أن نرفع رأس مصر دائما".

وقال والد يوسف في تصريحات لـ"الدستور": "بعد البطولة والفوز أصبحت أحلامهم وطموحاتهم أكبر بعدما وجدوا الخبرات الدولية المختلفة وعملوا معهم بشكل مباشر، كما أن حصولهم على المركز الأول والميدالية الذهبية شجعهم على تزويد مهاراتهم أكثر وكل فرد فى الفريق بعد المشاركة الدولية أصبح طموحه فى المجال كبير وأن يصبح كلا منهم مهندس متخصص فى الروبوت والذكاء الاصطناعى ويقوم بعمل مشاريع تطبيقية فى حياته باستخدام الروبوت والبرمجة والذكاء الاصطناعى أن يفيدونا جميعهم بعلمهم، وأصبحت تطلعاتهم كفريق أن يزيدوا من خبراتهم فى دورات تدريبية متقدمة أكثر فى هذه المجالات وحلمهم أن يشاركوا فى بطولات دولية أكثر يصلوا بها لمرحلة الاحتراف".

https://youtu.be/LMQM1oL4Ugg

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