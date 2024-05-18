السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طلاب مصريون يحصدون المركز الأول عالميا في مسابقة الروبوتات الدولية.. ومشارك: "رفعنا رأس بلدنا"

مسابقة الروبوتات
مسابقة الروبوتات

في عالم يشهد تسارعًا مذهلًا للتقنية، تخترق الروبوتات حياتنا بقوة مذهلة، وشهدت صناعة الروبوتات تطورا كبيرا في الفترة الحديثة، ولم تقتصر الاكتشافات في هذا العصر على الباحثين ولكنها شملت أيضا الأطفال، حيث اهتمت الأسر في العصر الحالي لجعل أطفالهم يواكبون التطور السريع للتكنولوجيا وتوظيف قدراتهم فيما يعود بالنفع على مستقبلهم ومستقبل بلدهم، وانطلقت المسابقات للطلاب المصريين ليثبتوا للعالم أنهم دائما يتحدون الصعاب.

طلاب مصريون يحصدون المركز الأول عالميا فى مسابقة الروبوتات الدولية Robotics Championship    

حصد فريق مكوَّن من 4 طلاب من مصر على المركز الأول عالميا واقتناص الميدالية الذهبية بمسابقة الروبوت الدولية " Robotics Championship" فى نسختها الثانية عشر والتي أقيمت في دولة رومانيا.

وقال الطالب يوسف أحمد والذي يبلغ من العمر 12 عاما في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "أنا في الصف السادس الابتدائي، اهتمت أسرتي بتعليمي في مجال الروبوتات والبرمجة من سن 3 سنوات، وبالفعل تطورت حتى لحقت بالمسابقات وحصدت مع فريقي المركز الثاني على مستوى الجمهورية في نوفمبر 2023 وكانت هذه خطوه للتأهيل للمسابقة الدولية، قمنا بالتحضير لهذه المسابقة منذ ثلاث شهور عن طريق التدريب وعمل الديزاينات وابتكرنا العديد من الحلول".

 

-فوزنا على أكثر من 2000 متسابق يمثلون 400 فريق من 21 دولة حول العالم 

وأضاف: "استطعت أنا وفريقي الحصول على المركز الأول ورفعنا رأس مصر عاليا بعد فوزنا على أكثر من 2000 متسابق يمثلون 400 فريق من 21 دولة حول العالم من بينها ألمانيا واليونان والبرازيل ورومانيا والصين وتايلاند واليابان وكوريا والهند وكوريا الجنوبية وكرواتيا والمجر وتركيا  وغيرها من البلاد المتقدمة فى هذا المجال".

 

وأشار إلى أن هناك العديد من التحديات التي واجهت الفريق وهى اتساع مساحة الملعب بالإضافة إلى أن أدوات الفرق الثانية كانت أعلى بكثير أدوات فريقهم.

وأضاف: "كان فريقنا يدعى فراعنة مواهب وكان مكون من أربعة طلاب وهم آسر تامر ويمنى وائل وندا وائل وانا ولقد أقيمت المسابقة برعاية الإتحاد الأوروبى من خلال جامعة أوراديا المنظمة للبطولة بدولة رومانيا فى الفترة من ٩ إلى ١١ مايو الحالى ٢٠٢٤".

وتابع: "وكان المشروع عبارة عن ابتكار وبرمجة روبوت قادر على تتبع الخطوط فى مسارات مختلفة الانحناءات والاتجاهات من اللحظة الأولى من تحركه وحتى نهاية المسار فى أقل وقت ممكن والفائز بالمركز الأول هو من يجعل الروبوت ينهى المسار فى أسرع وقت ممكن من الروبوتات الأخرى وهذا التحدى يمثل العديد من التطبيقات الحياتية مثل السيارات ذاتية القيادة والروبوتات المستخدمة فى الحراسة وعمليات الإصلاح والصيانة فى المصانع العاملة فى صناعات البتروكيماويات وكذلك عمليات نقل وتخذين البضاعة مثل ما يحدث الأن فى مخازن أمازون".

وختم: "‎حاليا نقوم بتعلم مهارات وتطبيقات أكثر فنية لتطوير الروبوت لخوض مهام مختلفة أكثر دقة وصعوبة للمشاركة بالبطولة الدولية بتركيا‏(WRO) World Robot Olympiad وهى مسابقة من أصعب المسابقات على مستوى العالم ونتمنى أن نرفع رأس مصر دائما".

وقال والد يوسف في تصريحات لـ"الدستور": "بعد البطولة والفوز أصبحت أحلامهم وطموحاتهم أكبر بعدما وجدوا الخبرات الدولية المختلفة وعملوا معهم بشكل مباشر، كما أن حصولهم على المركز الأول والميدالية الذهبية شجعهم على تزويد مهاراتهم أكثر وكل فرد فى الفريق بعد المشاركة الدولية أصبح طموحه فى المجال كبير وأن يصبح كلا منهم مهندس متخصص فى الروبوت والذكاء الاصطناعى ويقوم بعمل مشاريع تطبيقية فى حياته باستخدام الروبوت والبرمجة والذكاء الاصطناعى أن يفيدونا جميعهم بعلمهم، وأصبحت تطلعاتهم كفريق أن يزيدوا من خبراتهم فى دورات تدريبية  متقدمة أكثر فى هذه المجالات وحلمهم أن يشاركوا فى بطولات دولية أكثر يصلوا بها لمرحلة الاحتراف".

 

https://youtu.be/LMQM1oL4Ugg

للتكنولوجيا صناعة الروبوتات المركز الأول عالميا Robotics Championship فى نسختها المصريين

مواد متعلقة

تعرف على مصنع شركة "إيميسا دينيم" لصناعة الملابس الجاهزة ببني سويف

"قاص يكتب عن روائي".. آية طنطاوي: ألاعيب الواقع والخيال في كتابة سامح الجباس

سيامة عشر راهبات جديدات في مطرانية كامبالا للروم الأرثوذكس

الأكثر قراءة

الباز: الرئيس السيسى بحث التصدى لسيناريو تهجير الفلسطينيين بعد ساعات من 7 أكتوبر

حكم مباراة الأهلى والترجى اليوم فى نهائى دورى أبطال إفريقيا

مفاجأة.. أبوتريكة مطلوب للتحقيق رغم "رفع اسمه من قوائم الإرهاب"

مصدر أمنى يوضح حقيقة ضبط سيارات إسعاف محملة بأسلحة ثقيلة

نماذج إجابات امتحان العربي تالته اعدادي 2024 الترم الثاني

توافد لمواطنى أسوان علي زيارة المتحف النوبي احتفالا باليوم العالمى للمتاحف (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

د.أحمد الخميسى

كنا نغنى ذات يوم

أحمد بهاء الدين شعبان

الكيان الصهيونى النازى ومرضه العضال! «1»

ماجد حبته

مستمرون فى العدل الدولية

د. منى حلمى

لم يدرك عظمته النادرة

علي سعدة

عندما يتحالف الروتين والفساد ضد المواطن

نرمين يسر

بعد كل ما مررت به هل تعتقد بأنه ستظل هناك عدالة؟

حسين دعسة

قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟

صور

فى غياب والده.. محمد عدوية يستقبل عزاء والدته

افتتاح كأس الأمم الإفريقية للساق الواحدة

اكتشف عظمة الحضارة المصرية فى المتحف القومى للحضارات

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تدمر أكثر من 600 مسجد فى غزة منذ 7 أكتوبر

تشطر القطاع نصفين.. ماذا تستهدف إسرائيل من إنشاء منطقة عازلة فى غزة؟

جالانت يثير الانقسام بحكومة نتنياهو.. ومجلس الوزراء الحربى الإسرائيلى يحسم موقفه اليوم